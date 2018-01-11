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مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

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الدرجة العليا – الأسبوع 18


بني يهودا تل أبيب 16:00 هبوعيل عكا (السبت) في بيتح تكفا
اتحاد أبناء سخنين 18:00 مكابي بيتح تكفا (السبت) في عكا
مكابي نتانيا 18:15 نادي أشدود (السبت) في نتانيا
هبوعيل كريات شمونة 20:30 بيتار القدس (السبت) في كريات شمونة
هبوعيل أشكلون 19:00 هبوعيل رعنانا (الأحد) في أشكلون
هبوعيل بئر السبع 20:30 هبوعيل حيفا (الأحد) في بئر السبع
مكابي حيفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في حيفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 18

عيروني نيشر 15:00 مكابي هرتسليا (الجمعة) في نيشر
هبوعيل الخضيرة 15:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الجمعة) في العفولة
هبوعيل رمات هشارون 15:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في رمات هشارون
مكابي الاخاء الناصرة 15:00 هبوعيل العفولة (الجمعة) في عيلوط
هبوعيل مرمورك 19:00 هبوعيل بيتح تكفا (الاثنين) في الرملة
هبوعيل كتمون 19:00 هبوعيل شباب اللد (الاثنين) في القدس
هبوعيل تل أبيب 19:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الاثنين) في بيتح تكفا
هبوعيل كفار سابا 19:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الاثنين) في كفار سابا

الدرجة الثانية – الأسبوع 17

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي معلوت 12:00 شباب طمرة (الجمعة) في معلوت
بيتار نهاريا 13:00 الاخاء عكا (الجمعة) في نهاريا
الأخوة كفر مندا 13:30 نادي كفر كنا (الجمعة) في كفر مندا
اتحاد مجد الكروم 14:15 الأخوة عرابة (الجمعة) في نحف
هبوعيل البعينة 14:15 مكابي شفاعمرو (الجمعة) في البعينة النجيدات
هبوعيل كوكب 14:00 مكابي نحف (السبت) في كوكب
بلدي كابول 14:15 نادي هضبة الجولان (السبت) في كابول

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل الفريديس 13:15 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في الفريديس
نادي دبورية 14:15 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في دبورية
مكابي اكسال 14:15 مكابي عين ماهل (الجمعة) في اكسال
مكابي الرينة 14:15 النهضة الناصرة (الجمعة) في جسر الزرقاء
هبوعيل زلفة 14:15 مكابي عرب النجيدات (الجمعة) في أم الفحم
هبوعيل دالية الكرمل 14:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في دالية الكرمل

المنطقة الجنوبية "أ"

هبوعيل برديسيا 12:00 شمشون تل أبيب (الجمعة) في برديسيا
بيتار بيتح تكفا 12:00 هبوعيل نحلات يهودا (الجمعة) في بيتح تكفا
نادي يافا 12:30 رابطة حولون (الجمعة) في يافا
نادي أور يهودا 13:30 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في أور يهودا
عيروني بيت دجان 13:30 عميشاف بيتح تكفا (الجمعة) في بيت دجان
شباب الطيبة 13:30 أبناء الطيبة (الجمعة) في الطيبة
الشعاع كفر قاسم 13:40 هبوعيل جت (الجمعة) في كفر قاسم
نادي تل أبيب 13:45 شمشون كفر قاسم (الجمعة) في تل أبيب

المنطقة الجنوبية "ب"

مكابي سديروت 11:30 عيروني موديعين (الجمعة) في سديروت
نادي يروحام 12:00 يتشلئيل رحوفوت (الجمعة) في يروحام
عيروني بيت شيمش 12:00 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في بيت شيمش
شباب رهط 12:30 بيتار معليه أدوميم (الجمعة) في رهط
مكابي كريات ملآخي 12:30 نادي بئر السبع (الجمعة) في كريات ملآخي
مكابي بئر السبع 12:30 هبوعيل ايلات (الجمعة) في بئر السبع
نادي أشدود 12:45 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود
نادي شيكون همزراح 13:00 رابطة أشدود (الجمعة) في شيكون همزراح

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