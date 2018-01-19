رسميًا: برشلونة يتعاقد مع الكولومبي ياري مينا

أتمّ برشلونة الصفقة مقابل 11.8 مليون يورو

كان برشلونة قد أتم صفقة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو لتصبح هذه ثاني صفقاته للشتاء

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًأ، عن تعاقده مع الكولومبي ياري مينا، مدافع بالميراس البرازيلي. وأتمّ برشلونة الصفقة مقابل 11.8 مليون يورو ومنحه عقدًا يمتد حتى 2023 بقيمة شرط جزائي بلغت 100 مليون يورو.



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هذا، وقد يحمل مينا القميص رقم 24، إذ يرغب اللعب في ارتداء الرقم 26 المفضل لديه، ولكن قوانين الاتحاد الإسباني ترفض ارتداء لاعب فوق السن لقميص يتجاوز الرقم 25، وهو أول كولومبي في التاريخ ينضم إلى النادي الكتالوني.

يذكر أنّ برشلونة أتم صفقة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو لتصبح هذه ثاني صفقاته للشتاء. ويقترب خافيير ماسكيرانو، مدافع البلوجرانا، من الانضمام إلى نادي هيبي الصيني مقابل 5.7 مليون يورو خلال السوق الجارية، على أن يحصل كوتينيو على قميصه رقم 14.



رئيس برشلونة مع نجم صفقته الأولى البرازيلي فيليب كوتينيو