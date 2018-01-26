برشلونة يعبر إلى ربع نهائي كأس الملك بفوز عريض على سيلتا فيجو

يذكر أن قرعة دور 8 ستقام يوم الجمعة على الساعة الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة

عبر برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على ضيفه سيلتا فيجو (4ـ0) في إياب دور 16 من المسابقة.وكانت مباراة الذهاب في ملعب بالايدوس قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وحسم النادي الكتالوني المباراة في شوطها الأول، برباعية تناوب على تسجيلها كل من ليونيل ميسي بثنائية في الدقيقتين 13 و 15، و جوردي ألبا في الدقيقة 28، ولويس سواريز في الدقيقة 31.فيما أضاف إيفان راكيتش الهدف الخامس في الشوط الثاني في الدقيقة 87.بهذه النتيجة يلتحق برشلونة بكل من ريال مدريد، إسبانيول برشلونة، أتلتيكو مدريد، ألافيس، فالنسيا، إشبيلية، وليجانيس.ويذكر أن قرعة دور 8 ستقام يوم الجمعة على الساعة الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة.