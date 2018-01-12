هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل الفريديس

علي الجش مهاجم هبوعيل ابنا عارة ع رعرة:

حققنا فوزا خارجيا مستحقا في مباراة صعبة ونحن في استفاقة كبيرة

استمر فريق هبوعيل أبناء عرعرة – عارة استفاقته الكروية وذلك بعد ان استطاع ان يحقق فوزا خارجيا عريضا بالنتيجة 4-0 على نظيره فريق هبوعيل أبناء الفريديس في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب الفريديس البلدي ضمن مباريات الأسبوع الـ17 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب" .

هذا وقد قدم الفريق الضيف أبناء عرعرة-عارة مستوى عال من الأداء ترجمه لفوز خارجي مستحقا.



من المباراة



وبهذا الفوز يرفع فريق هبوعيل أبناء عرعرة عارة رصيده الى النقطة الـ22 بينما يتجمد رصيد فريق هبوعيل أبناء الفريديس الى النقطة الـ24. علي الجش مهاجم فريق هبوعيل ابنا عرعرة-عارة اعرب عن سعادته وفرحته العارمة من تحقيق الفوز مشيرا الى ان فريقه قد قدم مباراة كبيرة وترجم أدائه الكبير الى فوزا عريضا ليكمل مسيرة استفاقته من الأسابيع الأخيرة , وقال علي الجش متحدا لموقع العرب: "حققنا فوزا خارجيا مستحقا في مباراة صعبة ونحن في استفاقة كبيرة".