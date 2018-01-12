فوز خارحي مفاجئ لمكابي نجيدات على المتصدر هبوعيل زلفة

أقيمت المباراة على استاد السلام بمدينة أم الفحم ضمن مباريات الأسبوع الـ17 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب

فاجأ فريق مكابي نجيدات نظيره هبوعيل أبناء زلفة متصدر دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب" وذلك بعد ان فاز عليه 1-0 في عقر داره وامام جماهيره.



من المباراة



هذا وقد أقيمت المباراة على استاد السلام بمدينة أم الفحم ضمن مباريات الأسبوع الـ17 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب". الفريق الضيف من النجيدات كان ندا قويا ومنافسا صعبا على المتصدر هبوعيل أبناء زلفة والذي فشل على الأقل من ادراك التعادل بالرغم من الكم الهائل من هجماته على مرمى فريق مكابين جيدات الذي حافظ على شباك نظيفة ليحصد نقاط المباراة الثلاثة ليسجل المفاجأة الأكبر ضمن مباريات اليوم الجمعة. وبهذا الفوز يرفع فريق مكابين جيدات رصيده الى النقطة الـ23 , بينما يتجمد رصيد الفريق المتصدر هبوعيل أبناء زلفة عند النقطة الـ36 .