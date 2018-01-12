تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

خسارة فادحة للاخاء الناصرة في بيته أمام هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء

جاء الشوط الأول متكافئا نوعا ما، لكن دون استغلال الفرص. وعند الدققة الثالثة والخمسين سجل الفريق الضيف هدف الفوز الثمين

متعلق:
ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع
نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات
فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل

تعرض فريق مكابي الاخاء الناصرة الى خسارة فادحة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء، على استاد الناصرة – عيلوط ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة الممتازة، لتكون المباراة السادسة على التوالي بدون فوز للنصراويين في الدوري، حيث سبقتها أربعة تعادلات متتالية وخسارة، بالاضافة الى خسارته أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع، ضمن مسابقة كأس الدولة.


ادهم هادية

وجاء الشوط الأول متكافئا نوعا ما، لكن دون استغلال الفرص. وعند الدققة الثالثة والخمسين سجل الفريق الضيف هدف الفوز الثمين، وذلك عندما حوّل نتانئيل جولدمان كرة برأسه نحو المرمى، وبدل أن يبعدها مدافع الاخاء أكرم شريح فانه زجها في مرمى فريقه بالخطأ. ولم يقدر تلامذة المدرب أدهم هادية على ادراك هدف التعادل، وبدل ذلك أبعد المدافع الأيمن نائل خطبا بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.

 

أخبار ومقالات

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة

خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة
فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل

فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل
نشوب شجار على ملعب باقة بعد انتهاء المباراة

نشوب شجار على ملعب باقة بعد انتهاء المباراة

مكابي الرينة يفوز على النهضة الناصرة

مكابي الرينة يفوز على النهضة الناصرة

فوز مكابي نجيدات على المتصدر هبوعيل زلفة

فوز مكابي نجيدات على المتصدر هبوعيل زلفة
هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل الفريديس

هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل الفريديس

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

انضمام شلومي مراد الى هبوعيل شفاعمرو

انضمام شلومي مراد الى هبوعيل شفاعمرو
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا