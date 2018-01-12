خسارة فادحة للاخاء الناصرة في بيته أمام هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء

جاء الشوط الأول متكافئا نوعا ما، لكن دون استغلال الفرص. وعند الدققة الثالثة والخمسين سجل الفريق الضيف هدف الفوز الثمين

تعرض فريق مكابي الاخاء الناصرة الى خسارة فادحة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء، على استاد الناصرة – عيلوط ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة الممتازة، لتكون المباراة السادسة على التوالي بدون فوز للنصراويين في الدوري، حيث سبقتها أربعة تعادلات متتالية وخسارة، بالاضافة الى خسارته أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع، ضمن مسابقة كأس الدولة.



ادهم هادية



وجاء الشوط الأول متكافئا نوعا ما، لكن دون استغلال الفرص. وعند الدققة الثالثة والخمسين سجل الفريق الضيف هدف الفوز الثمين، وذلك عندما حوّل نتانئيل جولدمان كرة برأسه نحو المرمى، وبدل أن يبعدها مدافع الاخاء أكرم شريح فانه زجها في مرمى فريقه بالخطأ. ولم يقدر تلامذة المدرب أدهم هادية على ادراك هدف التعادل، وبدل ذلك أبعد المدافع الأيمن نائل خطبا بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.