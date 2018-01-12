ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر في الدرجة الثانية

متعلق: نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل المنطقة الشمالية "أ"

فاز هبوعيل البعينة على فريق مكابي شفاعمرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب الأخوة كفر مندا على نادي كفر كنا بهدفين مقابل هدف واحد. وبنفس النتيجة فاز الأخوة عرابة على اتحاد مجد الكروم. وتعادل شباب طمرة أمام فريق مكابي معلوت بهدف لكل منهما. وخسر الاخاء عكا أمام بيتار نهاريا بهدف مقابل لا شيء.

المنطقة الشمالية "ب"

خسر المتصدر هبوعيل زلفة أمام فريق مكابي أحمد عرب النجيدات بهدف مقابل لا شيء، حيث قدم لاعبو عرب النجيدات مستوى بطوليا، حتى أن لاعبهم هشام حلومة أهدر ركلة جزاء 11م. ولم يستغل نائبه نادي دبورية ذلك بتعادله أمام بلدي كفر قرع بدون أهداف. وتغلب مكابي اكسال على مكابي عين ماهل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما ضرب مكابي الرينة خصمه النهضة الناصرة بثلاثة أهداف نظيفة. وتغلب هبوعيل عرعرة على هبوعيل الفريديس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.



المنطقة الجنوبية "أ"

وسّع المتصدر شمشون كفر قاسم الفارق في الصدارة عن أقرب مطارديه الى ست نقاط، وذلك بعد أن ضرب نادي تل أبيب بستة أهداف مقابل لا شيء. وافترق الشقيقان شباب وشمشون الطيبة بالتعادل بهدفين لكل منهما. واكتسح نادي يافا خصمه نادي حولون بأربعة أهداف نظيفة. وتعادل الشعاع كفر قاسم أمام هبوعيل جت بدون أهداف.

المنطقة الجنوبية "ب"

خسر شباب رهط أمام بيتار معليه أدوميم بهدف مقابل لا شيء.

