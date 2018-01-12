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ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر في الدرجة الثانية

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نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات
خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة
فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل
المنطقة الشمالية "أ"

فاز هبوعيل البعينة على فريق مكابي شفاعمرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب الأخوة كفر مندا على نادي كفر كنا بهدفين مقابل هدف واحد. وبنفس النتيجة فاز الأخوة عرابة على اتحاد مجد الكروم. وتعادل شباب طمرة أمام فريق مكابي معلوت بهدف لكل منهما. وخسر الاخاء عكا أمام بيتار نهاريا بهدف مقابل لا شيء.

المنطقة الشمالية "ب"

خسر المتصدر هبوعيل زلفة أمام فريق مكابي أحمد عرب النجيدات بهدف مقابل لا شيء، حيث قدم لاعبو عرب النجيدات مستوى بطوليا، حتى أن لاعبهم هشام حلومة أهدر ركلة جزاء 11م. ولم يستغل نائبه نادي دبورية ذلك بتعادله أمام بلدي كفر قرع بدون أهداف. وتغلب مكابي اكسال على مكابي عين ماهل بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما ضرب مكابي الرينة خصمه النهضة الناصرة بثلاثة أهداف نظيفة. وتغلب هبوعيل عرعرة على هبوعيل الفريديس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

المنطقة الجنوبية "أ"

وسّع المتصدر شمشون كفر قاسم الفارق في الصدارة عن أقرب مطارديه الى ست نقاط، وذلك بعد أن ضرب نادي تل أبيب بستة أهداف مقابل لا شيء. وافترق الشقيقان شباب وشمشون الطيبة بالتعادل بهدفين لكل منهما. واكتسح نادي يافا خصمه نادي حولون بأربعة أهداف نظيفة. وتعادل الشعاع كفر قاسم أمام هبوعيل جت بدون أهداف.

المنطقة الجنوبية "ب"

خسر شباب رهط أمام بيتار معليه أدوميم بهدف مقابل لا شيء.
 

أخبار ومقالات

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع السابع عشر

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة

خسارة فادحة للاخاء الناصرةأمام هبوعيل العفولة
فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل

فوز مكابي اكسال على مكابي عين ماهل
نشوب شجار على ملعب باقة بعد انتهاء المباراة

نشوب شجار على ملعب باقة بعد انتهاء المباراة

مكابي الرينة يفوز على النهضة الناصرة

مكابي الرينة يفوز على النهضة الناصرة

فوز مكابي نجيدات على المتصدر هبوعيل زلفة

فوز مكابي نجيدات على المتصدر هبوعيل زلفة
هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل الفريديس

هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل الفريديس

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

انضمام شلومي مراد الى هبوعيل شفاعمرو

انضمام شلومي مراد الى هبوعيل شفاعمرو
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