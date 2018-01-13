مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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الدرجة العليا – الأسبوع 18
بني يهودا تل أبيب 16:00 هبوعيل عكا (السبت) في بيتح تكفا
اتحاد أبناء سخنين 18:00 مكابي بيتح تكفا (السبت) في عكا
مكابي نتانيا 18:15 نادي أشدود (السبت) في نتانيا
هبوعيل كريات شمونة 20:30 بيتار القدس (السبت) في كريات شمونة
الدرجة الثانية – الأسبوع 17
المنطقة الشمالية "أ"
هبوعيل كوكب 14:00 مكابي نحف (السبت) في كوكب
بلدي كابول 14:15 نادي هضبة الجولان (السبت) في كابول
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل دالية الكرمل 14:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في دالية الكرمل