مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 18

بني يهودا تل أبيب 16:00 هبوعيل عكا (السبت) في بيتح تكفا

اتحاد أبناء سخنين 18:00 مكابي بيتح تكفا (السبت) في عكا

مكابي نتانيا 18:15 نادي أشدود (السبت) في نتانيا

هبوعيل كريات شمونة 20:30 بيتار القدس (السبت) في كريات شمونة

الدرجة الثانية – الأسبوع 17

المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل كوكب 14:00 مكابي نحف (السبت) في كوكب

بلدي كابول 14:15 نادي هضبة الجولان (السبت) في كابول

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل دالية الكرمل 14:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في دالية الكرمل