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زيدان: لست قلقًا من وضع ريال مدريد ولن نتعاقد مع لاعبين في الميركاتو الشتوي

 يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة ، متخلفاً عن الصدارة بفارق 16 نقطة

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان ، مدرب نادي نادي ريال مدريد ، عن المواجهة المرتقبة ، اليوم السبت ، بين فريقه وفياريال ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.
 
زيدان

وعلق المدرب الفرنسي عن الظروف الصعبة التي يمر بها ريال مدريد قائلاً:"لست قلقاً حول أجواء الفريق ، ما أريده فقط من الناس الذين يأتون للملعب أن يشجعونا .. نحتاج جمهورنا" . وأضاف " الشيء الإيجابي أن الفريق مازال حياً في كل البطولات .. عندما أشاهد إعادة المباريات لا أتفق مع ما يقال ، أتقبل ما يُقال لكن هناك أمور إيجابية " .

وواصل حديثه بالقول "أنا أكرر نفس الشيء ، أنا معجب بفريقي .. عليكم أن تسمعوا ما أقول ، وما أقوله هو أنني معجب بفريقي ، ليس كل اللاعبين لأن هناك لاعبين مستواهم أقل ، لقد لاحظت تغيراً في الفريق بعد المحادثة التي خضناها .. لا يجب علينا أن نستمع لكل شيء يقال الآن لأن كل ما يُقال هو سلبي" .

وعن سوق الانتقالات ، قال زيدان "أتفهم أن الناس مندهشون أن الخصم يقوم بالتعاقدات ونحن لا .. لدي فريقي ولا أرى أن هناك من يستطيع تقديم الإضافة أو تحسين أي شيء ، ربما سنرى هذا في يونيو لكن ليس الآن" .

وعن تراجع مستوى كريستيانو رونالدو ، قال زين الدين زيدان "كريستيانو بخير بدنياً وهذا المهم ، وسوف يعود للتسجيل مرة أخرى " .

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة ، متخلفاً عن الصدارة بفارق 16 نقطة .

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
18
15
3
0
48
7
41
48
2
أتلتيكو مدريد
18
11
6
1
27
8
19
39
3
فالنسيا
18
11
4
3
38
18
20
37
4
ريال مدريد
17
9
5
3
32
16
16
32
5
إشبيلية
18
9
2
7
23
27
-4
29
6
فياريال
18
8
4
6
25
21
4
28
7
إيبار
18
8
3
7
24
30
-6
27
8
خيتافي
19
7
5
7
23
18
5
26
9
أتلتيك بيلباو
18
6
6
6
20
19
1
24
10
ليجانيس
17
7
3
7
13
14
-1
24
11
ريال بيتيس
18
7
3
8
30
34
-4
24
12
ريال سوسيداد
18
6
5
7
31
30
1
23
13
جيرونا
18
6
5
7
22
28
-6
23
14
إسبانيول
18
6
5
7
15
21
-6
23
15
سيلتا فيجو
18
6
4
8
32
27
5
22
16
ليفانتي
18
3
9
6
15
25
-10
18
17
ديبورتيفو لاكورونا
18
4
4
10
20
35
-15
16
18
ديبورتيفو ألافيس
18
5
0
13
13
27
-14
15
19
مالاجا
19
3
2
14
13
33
-20
11
20
لاس بالماس
18
3
2
13
14
40
-26
11
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
18
48 - 7
48
2
أتلتيكو مدريد
18
27 - 8
39
3
فالنسيا
18
38 - 18
37
4
ريال مدريد
17
32 - 16
32
5
إشبيلية
18
23 - 27
29
6
فياريال
18
25 - 21
28
7
إيبار
18
24 - 30
27
8
خيتافي
19
23 - 18
26
9
أتلتيك بيلباو
18
20 - 19
24
10
ليجانيس
17
13 - 14
24
11
ريال بيتيس
18
30 - 34
24
12
ريال سوسيداد
18
31 - 30
23
13
جيرونا
18
22 - 28
23
14
إسبانيول
18
15 - 21
23
15
سيلتا فيجو
18
32 - 27
22
16
ليفانتي
18
15 - 25
18
17
ديبورتيفو لاكورونا
18
20 - 35
16
18
ديبورتيفو ألافيس
18
13 - 27
15
19
مالاجا
19
13 - 33
11
20
لاس بالماس
18
14 - 40
11
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (21) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
اتلتكو بلباو
[-]
إيبار
26.01.2018 22:00
ليجانيس
[-]
إسبانيول
27.01.2018 14:00
فالنسيا
[-]
ريال مدريد
27.01.2018 17:15
مالجا
[-]
جيرونا
27.01.2018 19:30
فياريال
[-]
ريال سوسيداد
27.01.2018 21:45
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