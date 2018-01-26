زيدان: لست قلقًا من وضع ريال مدريد ولن نتعاقد مع لاعبين في الميركاتو الشتوي

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة ، متخلفاً عن الصدارة بفارق 16 نقطة

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان ، مدرب نادي نادي ريال مدريد ، عن المواجهة المرتقبة ، اليوم السبت ، بين فريقه وفياريال ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.



زيدان

وعلق المدرب الفرنسي عن الظروف الصعبة التي يمر بها ريال مدريد قائلاً:"لست قلقاً حول أجواء الفريق ، ما أريده فقط من الناس الذين يأتون للملعب أن يشجعونا .. نحتاج جمهورنا" . وأضاف " الشيء الإيجابي أن الفريق مازال حياً في كل البطولات .. عندما أشاهد إعادة المباريات لا أتفق مع ما يقال ، أتقبل ما يُقال لكن هناك أمور إيجابية " .

وواصل حديثه بالقول "أنا أكرر نفس الشيء ، أنا معجب بفريقي .. عليكم أن تسمعوا ما أقول ، وما أقوله هو أنني معجب بفريقي ، ليس كل اللاعبين لأن هناك لاعبين مستواهم أقل ، لقد لاحظت تغيراً في الفريق بعد المحادثة التي خضناها .. لا يجب علينا أن نستمع لكل شيء يقال الآن لأن كل ما يُقال هو سلبي" .

وعن سوق الانتقالات ، قال زيدان "أتفهم أن الناس مندهشون أن الخصم يقوم بالتعاقدات ونحن لا .. لدي فريقي ولا أرى أن هناك من يستطيع تقديم الإضافة أو تحسين أي شيء ، ربما سنرى هذا في يونيو لكن ليس الآن" .

وعن تراجع مستوى كريستيانو رونالدو ، قال زين الدين زيدان "كريستيانو بخير بدنياً وهذا المهم ، وسوف يعود للتسجيل مرة أخرى " .

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة ، متخلفاً عن الصدارة بفارق 16 نقطة .