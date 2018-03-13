بلال أبو ليل:

لا بديل عن فوز مكابي عين ماهل على النهضة الناصرة، لأن أية نتيجة عدا الفوز معناها التورط أكثر في القاع، وستعيدنا عشر خطوات الى الخلف

يستضيف فريق النهضة الناصرة،على استاد الناصرة – عيلوط فريق مكابي جمال عين ماهل، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وفي الوقت الذي يتنافس فيه الفريق النصراوي في القمة، بهدف ضمان اللعب في اختبارات الصعود الى الدرجة الأولى، فان الفريق المهلاوي يبحث عن طوق النجاة من وحل القاع، فحاليا لم يضمن البقاء بعد، ويبدو أنه سيشارك في اختبارات البقاء.



وقال القائد بلال أبو ليل: "لا بديل عن فوز مكابي عين ماهل على النهضة الناصرة، لأن أية نتيجة عدا الفوز معناها التورط أكثر في القاع، وستعيدنا عشر خطوات الى الخلف".