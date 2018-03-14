المهاجم الواعد وهيب حبيب الله يساهم بتعادل بيتح تكفا أمام العفولة

ساهم المهاجم الواعد وهيب حبيب الله في التعادل الذي حققه فريق هبوعيل بيتح تكفا في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل العفولة بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. ودخل وهيب حبيب الله بديلا في الدقيقة السبعين، حيث دفع به المدرب تومر كاشتان لمساعدة الحلقة الأمامية، رغم أن الهدفين سجلا قبل ذلك، حيث أحرز يوفال شواط للعفولة وعادله البديل نيس زمير. وكان الصراوي المتألق مجد رشرش حكما رابعا في المباراة، حيث قد يترفع للتحكيم في الممتازة. وأكد وهيب حبيب الله على أن المباراة المقبلة أمام فريق مكابي الاخاء الناصرة صعبة جدا، ويهم فريقه الفوز فيها لتحسين موقعه، ضمن صراعات القاع.