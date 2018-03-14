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ميسي يدمر تشيلسي ويقود برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نُشر: 2018-03-14 22:07:48

 

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أكمل برشلونة نصاب المتأهلين إلى ثمن نهائي بفوزه على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتأهل برشلونة إلى الدور التالي من دوري الأبطال بتفوقه على تشيلسي بمجموع المباراتين (4-1)، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. وافتتح ليونيل ميسي باب التسجيل مبكراً وتحديداً بعد دقيقتين و8 ثواني فقط، وذلك عبر تسديدة من طرف منطقة الجزاء مرت بين أقدام الحارس تيبو كورتوا.

 

وأضاف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 20 مستغلاً تمريرة ميسي التي وضعته بموقف مناسب للتسديد من داخل منطقة الجزاء. وحاول تشيلسي العودة بالنتيجة بعد ذلك لكن تير شتيجن والقائم الأيسر وقفا عقبة في طريقه بالعديد من المناسبات. وعاد ميسي ليتألق مجدداً بتسجيله الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة على البلوز، والذي جاء بالدقيقة 65 بنفس طريقة الهدف الأول لكن من الجبهة الأخرى.

يذكر أن برشلونة انضم لكل من روما، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، ريال مدريد، إشبيلية ويوفنتوس في دور الثمانية.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
28
22
6
0
72
13
59
72
2
أتلتيكو مدريد
28
19
7
2
48
12
36
64
3
ريال مدريد
28
17
6
5
67
30
37
57
4
فالنسيا
28
17
5
6
54
30
24
56
5
إشبيلية
28
14
3
11
36
42
-6
45
6
فياريال
28
13
5
10
38
32
6
44
7
جيرونا
28
12
7
9
40
36
4
43
8
ريال بيتيس
28
12
4
12
46
53
-7
40
9
إيبار
28
11
6
11
35
41
-6
39
10
سيلتا فيجو
28
11
5
12
45
42
3
38
11
خيتافي
28
9
9
10
33
26
7
36
12
أتلتيك بيلباو
28
8
11
9
29
31
-2
35
13
إسبانيول
28
8
11
9
26
34
-8
35
14
ريال سوسيداد
28
9
6
13
50
50
0
33
15
ليجانيس
28
9
6
13
23
34
-11
33
16
ديبورتيفو ألافيس
28
10
1
17
25
42
-17
31
17
ليفانتي
28
4
12
12
23
42
-19
24
18
لاس بالماس
28
5
5
18
20
57
-37
20
19
ديبورتيفو لاكورونا
28
4
7
17
25
59
-34
19
20
مالاجا
28
3
4
21
16
45
-29
13
برشلونة
Barcelona
تشيلسي
Chelsea

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
28
72 - 13
72
2
أتلتيكو مدريد
28
48 - 12
64
3
ريال مدريد
28
67 - 30
57
4
فالنسيا
28
54 - 30
56
5
إشبيلية
28
36 - 42
45
6
فياريال
28
38 - 32
44
7
جيرونا
28
40 - 36
43
8
ريال بيتيس
28
46 - 53
40
9
إيبار
28
35 - 41
39
10
سيلتا فيجو
28
45 - 42
38
11
خيتافي
28
33 - 26
36
12
أتلتيك بيلباو
28
29 - 31
35
13
إسبانيول
28
26 - 34
35
14
ريال سوسيداد
28
50 - 50
33
15
ليجانيس
28
23 - 34
33
16
ديبورتيفو ألافيس
28
25 - 42
31
17
ليفانتي
28
23 - 42
24
18
لاس بالماس
28
20 - 57
20
19
ديبورتيفو لاكورونا
28
25 - 59
19
20
مالاجا
28
16 - 45
13
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (29) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
ليفانتي
[-]
إيبار
16.03.2018 22:00
ديبورتيفو لاكورونيا
[-]
لاس بالماس
17.03.2018 14:00
فالنسيا
[-]
ديبورتيفو الافيس
17.03.2018 17:15
ريال سوسيداد
[-]
خيتافي
17.03.2018 19:30
ريال بيتيس
[-]
إسبانيول
17.03.2018 21:45
ليجانيس
[-]
إشبيلية
18.03.2018 13:00
برشلونة
[-]
اتلتكو بلباو
18.03.2018 17:15
فياريال
[-]
اتلتكو مدريد
18.03.2018 19:30
سيلتا فيغو
[-]
مالجا
18.03.2018 19:30
ريال مدريد
[-]
جيرونا
18.03.2018 21:45
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