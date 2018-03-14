ميسي يدمر تشيلسي ويقود برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال

أكمل برشلونة نصاب المتأهلين إلى ثمن نهائي بفوزه على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتأهل برشلونة إلى الدور التالي من دوري الأبطال بتفوقه على تشيلسي بمجموع المباراتين (4-1)، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. وافتتح ليونيل ميسي باب التسجيل مبكراً وتحديداً بعد دقيقتين و8 ثواني فقط، وذلك عبر تسديدة من طرف منطقة الجزاء مرت بين أقدام الحارس تيبو كورتوا.

وأضاف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 20 مستغلاً تمريرة ميسي التي وضعته بموقف مناسب للتسديد من داخل منطقة الجزاء. وحاول تشيلسي العودة بالنتيجة بعد ذلك لكن تير شتيجن والقائم الأيسر وقفا عقبة في طريقه بالعديد من المناسبات. وعاد ميسي ليتألق مجدداً بتسجيله الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة على البلوز، والذي جاء بالدقيقة 65 بنفس طريقة الهدف الأول لكن من الجبهة الأخرى.

يذكر أن برشلونة انضم لكل من روما، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، ريال مدريد، إشبيلية ويوفنتوس في دور الثمانية.