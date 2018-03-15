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الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل بيتح تكفا والأنظار نحو القمة

كتب: من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نُشر: 2018-03-15 00:00:28

 

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 يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة ضيفا، عصر اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، على فريق هبوعيل بيتح تكفا ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. وقد ابتسمت نتائج الجولة الأخيرة للنصراويين، حيث تمكنوا من العودة بقوة الى منافسات القمة، وباتوا يتأخرون بثلاث نقاط فقط عن المرتبة الثانية. وقد فاز الفريق النصراوي على فريق القاع هبوعيل رمات جان بهدف وحيد سجله المهاجم عيدو اكسبراد في الدقيقة التسعين. وبعد هذا الفوز فقد تعززت آمال الفريق النصراوي لاحتلال المرتبة الثانية، حيث لا يتأخر كثيرا عنها، اذ تفصله ثلاث نقاط فقط، وسط ازدحام شديد بين العديد من الفرق. وأكد المدرب شلومي دورا على أن الفريق الذي سينجح بالحفاظ على ثبات في الأداء والنتائج سيحظى ببطاقة الصعود، منبها أولا الى أهمية ضمان اللعب في البلي أوف العلوي.

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