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البايرن يجدد فوزه على بشكتاش ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نُشر: 2018-03-15 00:05:24

 

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تأهل بايرن ميونخ الألماني رسميا لدور الـ8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على مضيفه بشكتاش التركي بنتيجة 1ء3 في إياب ثمن النهائي على ملعب “فودافون بارك” بمدينة اسطنبول مستفيدا من تفوقه ذهابا بخماسية نظيفة في “أليانز أرينا”.  استهل لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا سجل الأهداف لصالح الضيوف (ق18)، قبل أن تتضاعف النتيجة مع الثواني الأولى للشوط الثاني بالنيران الصديقة حين وضع جوكهان جونول الكرة بالخطأ في مرماه (ق46). 

وبعدها قلص البرازيلي فاجنر لوف النتيجة لصالح الأتراك (ق59)، إلا أن البديل ساندرو فاجنر أعاده لما كان عليه مسجلا ثالث أهداف الفريق البافاري (ق84) وبهذا الفوز بنتيجة إجمالية (1ء8) على بشكتاش، نجح بايرن ميونخ في التأهل لربع نهائي البطولة القارية للمرة السابعة تواليا.

وبذلك، ينضم العملاق البافاري لكل من ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين.

في حين سيكتمل عقد المتأهلين في وقت لاحق الليلة حين يستضيف برشلونة الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب كامب نو، علما بأن لقاء الذهاب بلندن انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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