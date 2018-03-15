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مفاجأة: انييستا قرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-15 16:13:08


أندريس إنييستا

"الرسام" أثار الجدل عقب المباراة ضد تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث قال إنه لم يحسم بعد مستقبله مع البلوجرانا، وإنه سيعلن قراره النهائي قبل يوم 30 أبريل/ نيسان المقبل

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية نقلًا عن مصادر مقربة من لاعب الوسط المخضرم، أندريس إنييستا، أنّه اختار بالفعل الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، نهاية الموسم الحالي. ويشار إلى أنّ "الرسام" أثار الجدل عقب المباراة ضد تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث قال إنه لم يحسم بعد مستقبله مع البلوجرانا، وإنه سيعلن قراره النهائي قبل يوم 30 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن سبب قرار إنييستا هو رياضي بالدرجة الأولى، حيث سيصبح عمره 34 عاما بحلول شهر مايو/ أيار المقبل، ولا يريد أن يصبح عبئا على الفريق الكتالوني، الذي يملك حاليا العديد من العناصر الشابة.

وقالت الصحيفة إن إنييستا لديه بالفعل 4 عروض مادية خيالية من أندية في الدوري الصيني، أبرزها من تيانجين كوانجيان، فيما أشارت الى أنه كان أمامه فرصة للرحيل يناير/ كانون الثاني الماضي مثل زميله السابق خافيير ماسكيرانو، الا أنه فضل البقاء للتتويج ببعض الألقاب مع فريق المدرب إرنستو فالفيردي.

الجدير بالذكر أن إنييستا وقع على أول عقد لمدى الحياة في تاريخ نادي برشلونة شهر أكتوبر الماضي، ورغم ذلك هناك بند يسمح له بتقرير مستقبله في أي وقت، تقديرا للجهود العظيمة التي قدمها للبارسا خلال مسيرته المهنية. 

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