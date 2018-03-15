أتلتيكو مدريد يتخطى لوكوموتيف ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

اختتم الفرنسي أنطوان جريزمان خماسية "الروخيبلانكوس" في الدقيقة الـ85

بات أتلتيكو مدريد أول الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بعد فوز كبير على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 5-1، في إياب دور الـ16، مساء الخميس.

كان الأتليتي فاز بثلاثية نظيفة ذهاباً على ملعبه، ليتأهل إلى الدور التالي بالفوز 8-1 في مجموع اللقاءين.وافتتح الأرجنتيني أنخيل كوريا باب التسجيل للأتليتي بعد 16 دقيقة من بداية مباراة العودة، بتسديدة أرضية داخل المنطقة سكنت الشباك.ثم عادل أصحاب الأرض الكفة بعدها بـ4 دقائق من تسديدة قوية خارج المنطقة حملت توقيع ماتشيي ريبوس.وفي الشوط الثاني من المباراة، أضاف ساؤول نييجيز الهدف الثاني للفريق المدريدي، وجاء الدور على المهاجم المخضرم فرناندو توريس لزيارة الشباك في الدقيقة الـ65 من علامة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الـ75.واختتم الفرنسي أنطوان جريزمان خماسية "الروخيبلانكوس" في الدقيقة الـ85.