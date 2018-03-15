مباريات اليوم الجمعة في الدوري الاسرائيلي



الدرجة الممتازة – الأسبوع 28



هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 هبوعيل تل أبيب (الجمعة) في نتسيرت عيليت

هبوعيل رمات جان 15:00 عيروني نيشر (الجمعة) في رمات جان

هبوعيل الخضيرة 15:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الجمعة) في العفولة

هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 هبوعيل العفولة (الجمعة) في ريشون لتسيون

هبوعيل بيتح تكفا 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في بيتح تكفا

الدرجة الأولى – الأسبوع 24

المنطقة الشمالية

هبوعيل آسي جلبواع 13:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في تعناخيم

مكابي دالية الكرمل 13:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في دالية الكرمل

هبوعيل كفر كنا 14:00 مكابي تسور شالوم (الجمعة) في كفر كنا

هبوعيل باقة الغربية 14:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في باقة الغربية

هبوعيل مجدال هعيمق 14:00 عيروني طبريا (الجمعة) في مجدال هعيمق

هبوعيل بيسان 14:30 هبوعيل اكسال (الجمعة) في بيسان

هبوعيل شفاعمرو 14:30 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في شفاعمرو

نادي الطيرة 14:45 هبوعيل أم الفحم (الجمعة) في الطيرة

المنطقة الجنوبية

هبوعيل محنيه يهودا 12:00 مكابي كريات جات (الجمعة) في محنيه يهودا

هبوعيل بقعات هيردين 12:30 مكابي شعرايم (الجمعة) في تومر

سكتسيا نس تسيونا 13:00 نادي ديمونا (الجمعة) في نس تسيونا

نادي القدس 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في القدس

هبوعيل أزور 13:30 نادي حولون (الجمعة) في أزور

هكواح رمات جان 14:00 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في فينتير

مكابي يافا 14:00 مكابي يفنة (الجمعة) في حي هتكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 27

المنطقة الشمالية "أ"

نادي هضبة الجولان 12:00 مكابي معلوت (الجمعة) في طوبا

الأخوة عرابة 14:00 بيتار نهاريا (الجمعة) في كفر مندا

هبوعيل كفر سميع 15:30 هبوعيل البعينة (الجمعة) في كفر سميع

اتحاد مجد الكروم 15:30 الأخوة كفر مندا (الجمعة) في جسر الزرقاء

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 14:00 نادي برديس حنا (الجمعة) في طيرة الكرمل

هبوعيل الفريديس 14:00 هبوعيل دالية الكرمل (الجمعة) في الفريديس

المنطقة الجنوبية "أ"

رابطة حولون 13:15 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في حولون

شمشون كفر قاسم 13:30 هبوعيل برديسيا (الجمعة) في كفر قاسم

هبوعيل نحلات يهودا 13:30 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في نحلات يهودا

نادي تل أبيب 14:00 شباب الطيبة (الجمعة) في تل أبيب

نادي يافا 14:00 عيروني بيت دجان (الجمعة) في يافا

أبناء الطيبة 14:00 شمشون تل أبيب (الجمعة) في الطيبة

نادي أور يهودا 14:15 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في أور يهودا

عميشاف بيتح تكفا 14:40 هبوعيل جت (الجمعة) في بيتح تكفا

المنطقة الجنوبية "ب"

عيروني موديعين 12:00 مكابي بئر السبع (الجمعة) في موديعين

يتشلئيل رحوفوت 12:15 هبوعيل ايلات (الجمعة) في رحوفوت

مكابي سديروت 12:45 نادي يروحام (الجمعة) في سديروت

بيتار معليه أدوميم 12:30 نادي أشدود (الجمعة) في معليه أدوميم

مكابي نتيفوت 13:00 شباب رهط (الجمعة) في نتيفوت

عيروني بيت شيمش 13:30 نادي بئر السبع (الجمعة) في بيت شيمش

رابطة أشدود 13:30 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في أشدود

مكابي كريات ملآخي 13:30 نادي شيكون همزراح (الجمعة) في كريات ملآخي