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مباريات اليوم الجمعة في الدوري الاسرائيلي

كتب: من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نُشر: 2018-03-15 23:46:56
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الدرجة الممتازة – الأسبوع 28

هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 هبوعيل تل أبيب (الجمعة) في نتسيرت عيليت
هبوعيل رمات جان 15:00 عيروني نيشر (الجمعة) في رمات جان
هبوعيل الخضيرة 15:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الجمعة) في العفولة
هبوعيل ريشون لتسيون 15:00 هبوعيل العفولة (الجمعة) في ريشون لتسيون
هبوعيل بيتح تكفا 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في بيتح تكفا

الدرجة الأولى – الأسبوع 24

المنطقة الشمالية

هبوعيل آسي جلبواع 13:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في تعناخيم
مكابي دالية الكرمل 13:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في دالية الكرمل
هبوعيل كفر كنا 14:00 مكابي تسور شالوم (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل باقة الغربية 14:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في باقة الغربية
هبوعيل مجدال هعيمق 14:00 عيروني طبريا (الجمعة) في مجدال هعيمق
هبوعيل بيسان 14:30 هبوعيل اكسال (الجمعة) في بيسان
هبوعيل شفاعمرو 14:30 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في شفاعمرو
نادي الطيرة 14:45 هبوعيل أم الفحم (الجمعة) في الطيرة

المنطقة الجنوبية

هبوعيل محنيه يهودا 12:00 مكابي كريات جات (الجمعة) في محنيه يهودا
هبوعيل بقعات هيردين 12:30 مكابي شعرايم (الجمعة) في تومر
سكتسيا نس تسيونا 13:00 نادي ديمونا (الجمعة) في نس تسيونا
نادي القدس 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في القدس
هبوعيل أزور 13:30 نادي حولون (الجمعة) في أزور
هكواح رمات جان 14:00 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في فينتير
مكابي يافا 14:00 مكابي يفنة (الجمعة) في حي هتكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 27

المنطقة الشمالية "أ"

نادي هضبة الجولان 12:00 مكابي معلوت (الجمعة) في طوبا
الأخوة عرابة 14:00 بيتار نهاريا (الجمعة) في كفر مندا
هبوعيل كفر سميع 15:30 هبوعيل البعينة (الجمعة) في كفر سميع
اتحاد مجد الكروم 15:30 الأخوة كفر مندا (الجمعة) في جسر الزرقاء

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 14:00 نادي برديس حنا (الجمعة) في طيرة الكرمل
هبوعيل الفريديس 14:00 هبوعيل دالية الكرمل (الجمعة) في الفريديس

المنطقة الجنوبية "أ"

رابطة حولون 13:15 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في حولون
شمشون كفر قاسم 13:30 هبوعيل برديسيا (الجمعة) في كفر قاسم
هبوعيل نحلات يهودا 13:30 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في نحلات يهودا
نادي تل أبيب 14:00 شباب الطيبة (الجمعة) في تل أبيب
نادي يافا 14:00 عيروني بيت دجان (الجمعة) في يافا
أبناء الطيبة 14:00 شمشون تل أبيب (الجمعة) في الطيبة
نادي أور يهودا 14:15 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في أور يهودا
عميشاف بيتح تكفا 14:40 هبوعيل جت (الجمعة) في بيتح تكفا

المنطقة الجنوبية "ب"

عيروني موديعين 12:00 مكابي بئر السبع (الجمعة) في موديعين
يتشلئيل رحوفوت 12:15 هبوعيل ايلات (الجمعة) في رحوفوت
مكابي سديروت 12:45 نادي يروحام (الجمعة) في سديروت
بيتار معليه أدوميم 12:30 نادي أشدود (الجمعة) في معليه أدوميم
مكابي نتيفوت 13:00 شباب رهط (الجمعة) في نتيفوت
عيروني بيت شيمش 13:30 نادي بئر السبع (الجمعة) في بيت شيمش
رابطة أشدود 13:30 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في أشدود
مكابي كريات ملآخي 13:30 نادي شيكون همزراح (الجمعة) في كريات ملآخي

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