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آرسنال يقصي ميلان ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-15 23:55:00

كرر آرسنال فوزه مرة أخرى على حساب ميلان الإيطالي، بعد فوزه عليه في لقاء الذهاب على ملعب الأخير سان سيرو بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي

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 حقق آرسنال فوزاً كبيراً بنتيجة 3-1 على ضيفه ميلان في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب الامارات، بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وكرر آرسنال فوزه مرة أخرى على حساب ميلان الإيطالي، بعد فوزه عليه في لقاء الذهاب على ملعب الأخير سان سيرو بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي، الأمر الذي جعل الأمور تبدو سهلة لآرسنال خلال لقاء اليوم.وأبدع الإسباني سوسو صانع ألعاب ميلان، في لقطة مهارية رائعة في المباراة التي تجمع العملاق الإيطالي مع آرسنال الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ الشوط الأول سريعاً من ناحية ميلان الذي يحتاج للتسجيل أكثر من هدفين، حيث أضاع البرتغالي أندريه سيلفا هجمه خطيره لصالح ميلان في الشوط الأول مرت بجوار شباك الحارس الكولبمي ديفيد أوسبينا حامي عرين آرسنال في هذا اللقاء.وراوغ الإسباني سوسو لاعب ميلان مواطنه ناتشو مونريال مدافع آرسنال بطريقة رائعة ومهارية، عندما مرر الكرة بين أقدامه بالقرب من خط التماس في بدايات الشوط الأول الذي يجمع الفريقين على ملعب آرسنال الامارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.ونجح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في التصدي لهجمة مرتدة خطيرة من جانب آرسنال بعد مرور ثلث ساعة من اللعب من زمن اللقاء.

واستطاع صانع الألعاب التركي هاكان شالانوجلو في تسجيل هدفاً رائعاً تقدم به لصالح ناديه ميلان على حساب آرسنال في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسدد هاكان شالانوجولا صانع ألعاب ميلان تسديدة رائعة صاروخية سكنت شباك الكولمبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى آرسنال ليعلن تقدم ميلان بهدف نظيف.وشهدت المباراة عدت أخطاء تحكيمية من حكم اللقاء السويدي الذي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الإنجليزي داني ويلبيك مهاجم آرسنال، نجح منها المهاجم الإنجليزي في تسجيل هدف التعادل لصالح آرسنال.

وفي الشوط الثاني حاول ميلان في العودة مرة أخرى للمباراة وتقليص النتيجة، ولكن جاءت الأمور على عكس سير اللقاء، حيث نجح السويسري جرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال من إضافة الهدف الثاني لصالح المدفعجية لينهي على آمال ميلان.

وفي وقت الاستسلام الإيطالي نجح آرسنال في إضافة الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي داني ويلبيك، ليرسل المدفعجية إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.وانضم آرسنال إلى كتيبة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي وهم أتلتيكو مدريد الإسباني، مارسيليا الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، لايبزج الألماني, سالزبورج النمساوي، سسكا موسكو الروسي ولاتسيو الإيطالي. 

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
26
3
1
85
20
65
81
2
مانشستر يونايتد
30
20
5
5
58
23
35
65
3
توتنهام
30
18
7
5
59
25
34
61
4
ليفربول
30
17
9
4
68
34
34
60
5
تشيلسي
30
17
5
8
52
27
25
56
6
ارسنال
30
14
6
10
55
41
14
48
7
بيرنلي
30
11
10
9
27
26
1
43
8
ليستر سيتي
30
10
10
10
45
43
2
40
9
إيفرتون
30
10
7
13
35
49
-14
37
10
واتفورد
30
10
6
14
39
50
-11
36
11
برايتون
30
8
10
12
28
40
-12
34
12
بورنموث
30
8
9
13
35
48
-13
33
13
Newcastle
30
8
8
14
30
40
-10
32
14
سوانزي سيتي
30
8
7
15
25
42
-17
31
15
هيديرسفيلد تاون
30
8
7
15
25
50
-25
31
16
وست هام يونايتد
30
7
9
14
36
57
-21
30
17
ساوثهامتون
30
5
13
12
29
44
-15
28
18
كريستال بالاس
30
6
9
15
28
48
-20
27
19
Stoke
30
6
9
15
28
56
-28
27
20
ويست بروميتش
30
3
11
16
23
47
-24
20
ارسنال
Arsenal

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
85 - 20
81
2
مانشستر يونايتد
30
58 - 23
65
3
توتنهام
30
59 - 25
61
4
ليفربول
30
68 - 34
60
5
تشيلسي
30
52 - 27
56
6
ارسنال
30
55 - 41
48
7
بيرنلي
30
27 - 26
43
8
ليستر سيتي
30
45 - 43
40
9
إيفرتون
30
35 - 49
37
10
واتفورد
30
39 - 50
36
11
برايتون
30
28 - 40
34
12
بورنموث
30
35 - 48
33
13
Newcastle
30
30 - 40
32
14
سوانزي سيتي
30
25 - 42
31
15
هيديرسفيلد تاون
30
25 - 50
31
16
وست هام يونايتد
30
36 - 57
30
17
ساوثهامتون
30
29 - 44
28
18
كريستال بالاس
30
28 - 48
27
19
Stoke
30
28 - 56
27
20
ويست بروميتش
30
23 - 47
20
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (31) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
توتنهام
[-]
Newcastle
16.03.2018 22:00
AFC Bournemouth
[-]
West Bromwich Albion
17.03.2018 17:00
Huddersfield Town
[-]
كريستال بالاس
17.03.2018 17:00
ستوك سيتي
[-]
إيفرتون
17.03.2018 17:00
ليفربول
[-]
واتفورد
17.03.2018 19:30
بيرنلي
[-]
تشيلسي
17.03.2018 2:
Leicester City
[-]
ارسنال
17.03.2018 2:
Swansea City
[-]
ساوثهامتون
17.03.2018 2:
مانشستر سيتي
[-]
Brighton & Hove Albion
18.03.2018 2:
West Ham United
[-]
مانشستر يونايتد
18.03.2018 2:
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