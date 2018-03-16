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رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد في تشيلسي

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-16 03:42:19

 رونالدو يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان على التعاقد مع زميله في تشيلسي البلجيكي إدين هازارد

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 قالت وسائل الإعلام الإسبانية أن الهداف التاريخي لريال مدريد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لإدارة الميرنجي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي.


وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أن رونالدو يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان على التعاقد مع زميله في تشيلسي البلجيكي إدين هازارد.وارتبط اسم إدين هازارد كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، بأمر من رئيس النادي الملكي فلورونتينو بيريز.وغاب إدين هازارد عن تشيلسي في بداية الموسم بسبب إصابة لحقت به نهاية الموسم الماضي.ولم تمنع الإصابة إدين هازارد في التألق مع تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل هدفين في أخر لقاء أمام وست برومتش في الدوري الإنجليزي، ليصبح عدد أهدافه هذا الموسم 11 هدفاً محلياً.أما أوروبياً فقد نجح هازارد في هز الشباك ثلاث مرات خلال مشاركة تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل خروجه من الدور ثمن النهائي على يد برشلونة الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع المبارتين.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
28
22
6
0
72
13
59
72
2
أتلتيكو مدريد
28
19
7
2
48
12
36
64
3
ريال مدريد
28
17
6
5
67
30
37
57
4
فالنسيا
28
17
5
6
54
30
24
56
5
إشبيلية
28
14
3
11
36
42
-6
45
6
فياريال
28
13
5
10
38
32
6
44
7
جيرونا
28
12
7
9
40
36
4
43
8
ريال بيتيس
28
12
4
12
46
53
-7
40
9
إيبار
28
11
6
11
35
41
-6
39
10
سيلتا فيجو
28
11
5
12
45
42
3
38
11
خيتافي
28
9
9
10
33
26
7
36
12
أتلتيك بيلباو
28
8
11
9
29
31
-2
35
13
إسبانيول
28
8
11
9
26
34
-8
35
14
ريال سوسيداد
28
9
6
13
50
50
0
33
15
ليجانيس
28
9
6
13
23
34
-11
33
16
ديبورتيفو ألافيس
28
10
1
17
25
42
-17
31
17
ليفانتي
28
4
12
12
23
42
-19
24
18
لاس بالماس
28
5
5
18
20
57
-37
20
19
ديبورتيفو لاكورونا
28
4
7
17
25
59
-34
19
20
مالاجا
28
3
4
21
16
45
-29
13
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
28
72 - 13
72
2
أتلتيكو مدريد
28
48 - 12
64
3
ريال مدريد
28
67 - 30
57
4
فالنسيا
28
54 - 30
56
5
إشبيلية
28
36 - 42
45
6
فياريال
28
38 - 32
44
7
جيرونا
28
40 - 36
43
8
ريال بيتيس
28
46 - 53
40
9
إيبار
28
35 - 41
39
10
سيلتا فيجو
28
45 - 42
38
11
خيتافي
28
33 - 26
36
12
أتلتيك بيلباو
28
29 - 31
35
13
إسبانيول
28
26 - 34
35
14
ريال سوسيداد
28
50 - 50
33
15
ليجانيس
28
23 - 34
33
16
ديبورتيفو ألافيس
28
25 - 42
31
17
ليفانتي
28
23 - 42
24
18
لاس بالماس
28
20 - 57
20
19
ديبورتيفو لاكورونا
28
25 - 59
19
20
مالاجا
28
16 - 45
13
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (29) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
ليفانتي
[-]
إيبار
16.03.2018 22:00
ديبورتيفو لاكورونيا
[-]
لاس بالماس
17.03.2018 14:00
فالنسيا
[-]
ديبورتيفو الافيس
17.03.2018 17:15
ريال سوسيداد
[-]
خيتافي
17.03.2018 19:30
ريال بيتيس
[-]
إسبانيول
17.03.2018 21:45
ليجانيس
[-]
إشبيلية
18.03.2018 13:00
برشلونة
[-]
اتلتكو بلباو
18.03.2018 17:15
فياريال
[-]
اتلتكو مدريد
18.03.2018 19:30
سيلتا فيغو
[-]
مالجا
18.03.2018 19:30
ريال مدريد
[-]
جيرونا
18.03.2018 21:45
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