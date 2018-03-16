رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد في تشيلسي

رونالدو يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان على التعاقد مع زميله في تشيلسي البلجيكي إدين هازارد

قالت وسائل الإعلام الإسبانية أن الهداف التاريخي لريال مدريد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لإدارة الميرنجي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي.



وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أن رونالدو يفضل التعاقد مع البرازيلي ويليان على التعاقد مع زميله في تشيلسي البلجيكي إدين هازارد.وارتبط اسم إدين هازارد كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، بأمر من رئيس النادي الملكي فلورونتينو بيريز.وغاب إدين هازارد عن تشيلسي في بداية الموسم بسبب إصابة لحقت به نهاية الموسم الماضي.ولم تمنع الإصابة إدين هازارد في التألق مع تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل هدفين في أخر لقاء أمام وست برومتش في الدوري الإنجليزي، ليصبح عدد أهدافه هذا الموسم 11 هدفاً محلياً.أما أوروبياً فقد نجح هازارد في هز الشباك ثلاث مرات خلال مشاركة تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل خروجه من الدور ثمن النهائي على يد برشلونة الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع المبارتين.