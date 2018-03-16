النجم مؤنس دبور يقود سالزبورغ الى ربع نهائي البطولة الأوروبية

كان مؤنس دبور قد ساهم بالفوز الخارجي الثمين لناديه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباراة الذهاب

قاد النجم النصراوي مؤنس دبور نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي الى ربع نهائي البطولة الأوروبية، وذلك بعد تعادله بدون أهداف في مباراته البيتية أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، على استاد يد بول أرينا، ضمن مباراة اياب مرحلة ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وكان مؤنس دبور قد ساهم بالفوز الخارجي الثمين لناديه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباراة الذهاب. وأبلى مؤنس دبور بلاء حسنا في المواجهتين، حيث كان أبرز اللاعبين. وأكد مؤنس دبور على أنه ليس من السهل الاطاحة بنادي عريق كدورتموند، وأن ذلك تتطلب جهدا مضاعفا. وسوف تجرى القرعة يوم الجمعة، لمعرفة الخصم المقبل.