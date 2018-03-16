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قرعة ربع نهائي دوري الأبطال: برشلونة يواجه روما وصدام ثأري بين يوفنتوس وريال مدريد

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-16 13:13:28
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شهدت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواجهات مثيرة كما كان متوقع، ولعل أبرزها التي ستجمع بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وأيضا مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي.



صورة أرشيفية

وكان البيانكونيري والنادي الملكي قد التقيا في عدة مناسبات بالسنوات الأخيرة، وتمكن رجال اليجري من إقصاء ريال مدريد في الدور نصف النهائي لعام 2015.

ولكن تمكن رجال زين الدين زيدان بالإنتقام من السيدة العجوز، وذلك في نهائي نسخة الموسم الماضي في مدينة كارديف الويلزية بعد الفوز برباعية ورفع اللقب.

ومن جهة أخرى، فسينتظر عشاق المستديرة اللقاء بين لفربول ومانشستر سيتي، والذي شهد في السنوات الأخيرة إثارة، حيث أن يورجن كلوب تمكن من إيقاف سلسلة السيتيزنز في الدوري هذا الموسم بتغلبه على رجال جوارديولا وبأسلوب نال الإشادة.

وفي المواجهات الأخرى، فإن برشلونة سيكون في مواجهة بالمتناول امام روما الإيطالي والذي لا يمر هذا الموسم بأفضل مستوياته مع المدرب دي فرانشيسكو.

 

في حين ان إشبيلية صاحب اكبر مفاجأة في دور الستة عشر سيكون في مهمة صعبة امام العملاق بايرن ميونيخ، والذي إستعاد مستوياته المميزة مع مدربه يوب هاينكس والذي يسعى لتكرار ثلاثية اخرى بعد ان حققها عام 2013.

أولا: دوري أبطال أوروبا

المواجهة الاولى: برشلونة - روما

المواجهة الثانية: إشبيلية - بايرن ميونيخ

لمواجهة الثالثة: يوفنتوس - ريال مدريد

المواجهة الرابعة: ليفربول - مانشستر سيتي

 

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