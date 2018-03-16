ادهم شبلي يقود فريقه الأخوة كفرمندا لفوز مهم على مجد الكروم

كتب: من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذان قدما اداء رفيع المستوى لتنتهي المباراة بفوز فريق كفرمندا 1-0 ليحصد نقاط المباراة الثلاثة

قاد اللاعب المتألق ادهم شبلي فريقه الإخوة كفرمندا على نطيره الإخوة مجد الكروم لفوز خارجي ثمين 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب جسر الزرقاء البلدي ضمن مباريات الاسبوع الـ27 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية أ.



من المباراة

وشهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذان قدما اداء رفيع المستوى لتنتهي المباراة بفوز فريق كفرمندا 1-0 ليحصد نقاط المباراة الثلاثة ليستمر في مسيرته نحو تحقيق هدف الصعود لمستوى الدرجة الاولى.

وبهذا الفوز يرفع فريق كفرمندا رصيده الى النقطة الـ58 ليحتل المرتبة الثانية بفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الاولى فريق هبوعيل كوكب، بينما يتجمد رصيد فريق مجد الكروم عند النقطة الـ28 ليحتل المرتبة الثامنة.