تعثر الاخاء الناصرة خارج ملعبه أمام هبوعيل بيتح تكفا بهدف لكل منهما



عبدو اكسبراد



أحرز المهاجم عيدو اكسبراد هدف السبق في الدقيقة الرابعة، بيد أن جال تسارويا أدرك التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين

تعادل فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل بيتح تكفا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. وقد أضاع النصراويون فرصة ذهبية للاقتراب أكثر من المرتبة الثانية، فبفوز صاحبها الحالي هبوعيل الخضيرة على بيتار تل أبيب – الرملة، فان الفارق ينهما أصبح خمس نقاط. وأحرز المهاجم عيدو اكسبراد هدف السبق في الدقيقة الرابعة، بيد أن جال تسارويا أدرك التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء 11م.