المتصدر هبوعيل اكسال يهزم هبوعيل بيسان بثلاثة أهداف مقابل هدف



بعد الفوز

سجل أهداف الكسلاويين بن مالكا في الدقيقة الثامنة والثلاثين ونير أفرجيل في الدقيقة الثامنة والسبعين ومعمر قراقرة في الدقيقة السادسة والثمانين

هزم المتصدر فريق هبوعيل عماد اكسال في مباراة الأقطاب الخارجية الفريق صاحب المركز قبل الأخير هبوعيل بيسان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وبذلك حافظ الكسلاويون على فارق أربع نقاط عن نائبهم هبوعيل أم الفحم. هذا، ولم يتمكن قلب الدفاع دور هليفي متوسط الميدان موسى طرابين من اللعب، حيث يقضي دور هليفي عقوبة الابعاد للمباراة الثانية على التوالي، بسبب ابعاده بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم. أما موسى طرابين فيغيب لتجميعه للبطاقات الصفراوات.



وسجل أهداف الكسلاويين بن مالكا في الدقيقة الثامنة والثلاثين ونير أفرجيل في الدقيقة الثامنة والسبعين ومعمر قراقرة في الدقيقة السادسة والثمانين، بينما سجل موشيه دفورا هدف حفظ ماء الوجه لبيسان في الدقيقة الثامنة والثمانين. واحتفل لاعبو اكسال لدقائق طويلة مع مشجعيهم، حيث يقترب الفريق من كسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة.

