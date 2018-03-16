هبوعيل شفاعمرو يهزم شبيرا حيفا بتألق مجدي خلايلة وخالد منديه

وكان هذا الفوز الثاني على التوالي لتلامذة المدرب ابراهيم أبو رقيّق، حيث يساهم بتقدمهم في سلم اللائحة

فاز فريق هبوعيل شفاعمرو في مباراته البيتية على النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.



مجدي خلايلة

وكان هذا الفوز الثاني على التوالي لتلامذة المدرب ابراهيم أبو رقيّق، حيث يساهم بتقدمهم في سلم اللائحة. وقد تألق في المباراة حارس المرمى مجدي خلايلة، حيث أحبط جميع محاولات الحيفاويين، وبضمنها ركلة جزاء 11م سددها أور هيرشكوفيتش في الدقيقة الخامسة والأربعين. وفي الدقيقة الخمسين سطع نجم المهاجم المحلي خالد منديه بهدف الفوز الثمين.



خالد منديه

