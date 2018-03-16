السبع جوني يقود هبوعيل البعينة لفوز خارجي كبير على كفر سميع برباعية نظيفة‎

افلح فريق هبوعيل البعينة من تحقيق فوز خارجي كبير على فريق هبوعيل كفر سميع بالنتيجة 4-0 بتوقيع السبع جوني الذي افلح من تسجيل هدفيين واهداف خرى للاعب ميدان شتاينبرغ وعج سليمان . وبهذا الفوز عزز فريق البعينة مكانتة الثالثة مع اقتراب نهاية الموسم هذه المكانة ذات اهمية كبيرة بها سيستضيف الفريق الذي يحتلها الفريق صاحب المرتبة الرابعة ضمن مباريات الاختبار من اجل الصعود للدرجة الاولى .

