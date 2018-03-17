بوفون قبل موقعة ريال مدريد: الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز



بوفون

يستضيف يوفنتوس، ريال مدريد يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل، على "أليانز ستاديوم"، على أن يحل ضيفا على الملكي في "سانتياجو بيرنابيو"، يوم 11 من الشهر ذاته

يستعد حارس مرمى يوفنتوس، جانلويجي بوفون، لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى، مع فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال، وفقا للقرعة التي أقيمت الجمعة وعلق بوفون على القرعة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: "في بعض الأحيان فزنا، وفي بعض الأحيان خسرنا".

وتابع، عن الخسارة في كارديف بنتيجة 1-4 أمام الفريق الملكي في نهائي العام الماضي: "الحقيقة تقول إنه عندما تخسر أمام بعض الفرق، ومن أبطال مماثلين، لا يخلق ذلك الكثير من الإحباط أو الندم الذي تشعر به عندما تخسر في المعتاد". وختم بوفون: "أتمنى أن يحدث ذلك لهم أيضًا، ولكن الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز".

ويستضيف يوفنتوس، ريال مدريد يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل، على "أليانز ستاديوم"، على أن يحل ضيفا على الملكي في "سانتياجو بيرنابيو"، يوم 11 من الشهر ذاته.