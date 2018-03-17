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بوفون قبل موقعة ريال مدريد: الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-17 07:35:08


بوفون

يستضيف يوفنتوس، ريال مدريد يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل، على "أليانز ستاديوم"، على أن يحل ضيفا على الملكي في "سانتياجو بيرنابيو"، يوم 11 من الشهر ذاته

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يستعد حارس مرمى يوفنتوس، جانلويجي بوفون، لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى، مع فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال، وفقا للقرعة التي أقيمت الجمعة وعلق بوفون على القرعة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: "في بعض الأحيان فزنا، وفي بعض الأحيان خسرنا".

وتابع، عن الخسارة في كارديف بنتيجة 1-4 أمام الفريق الملكي في نهائي العام الماضي: "الحقيقة تقول إنه عندما تخسر أمام بعض الفرق، ومن أبطال مماثلين، لا يخلق ذلك الكثير من الإحباط أو الندم الذي تشعر به عندما تخسر في المعتاد". وختم بوفون: "أتمنى أن يحدث ذلك لهم أيضًا، ولكن الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز".

ويستضيف يوفنتوس، ريال مدريد يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل، على "أليانز ستاديوم"، على أن يحل ضيفا على الملكي في "سانتياجو بيرنابيو"، يوم 11 من الشهر ذاته. 

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
يوفنتوس
28
24
2
2
67
15
52
74
2
نابولي
28
22
4
2
62
19
43
70
3
روما
28
17
5
6
47
23
24
56
4
لاتسيو
28
16
5
7
66
36
30
53
5
إنتر ميلان
27
14
10
3
42
21
21
52
6
ميلان
27
14
5
8
38
30
8
47
7
سامبدوريا
27
13
5
9
47
38
9
44
8
أتلانتا
27
11
8
8
38
31
7
41
9
فيورنتينا
27
10
8
9
36
32
4
38
10
تورينو
27
8
12
7
36
35
1
36
11
أودينيزي
27
10
3
14
37
40
-3
33
12
بولونيا
28
10
3
15
33
40
-7
33
13
جنوى
27
8
6
13
21
28
-7
30
14
كالياري
27
7
5
15
25
43
-18
26
15
كييفو فيرونا
27
6
7
14
23
44
-21
25
16
كروتوني
27
6
6
15
27
48
-21
24
17
ساسولو
27
6
6
15
16
47
-31
24
18
سبال
28
5
9
14
28
50
-22
24
19
هيلاس فيرونا
27
6
4
17
25
51
-26
22
20
بينيفنتو
27
3
1
23
18
61
-43
10
يوفنتوس
Juventus
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
يوفنتوس
28
67 - 15
74
2
نابولي
28
62 - 19
70
3
روما
28
47 - 23
56
4
لاتسيو
28
66 - 36
53
5
إنتر ميلان
27
42 - 21
52
6
ميلان
27
38 - 30
47
7
سامبدوريا
27
47 - 38
44
8
أتلانتا
27
38 - 31
41
9
فيورنتينا
27
36 - 32
38
10
تورينو
27
36 - 35
36
11
أودينيزي
27
37 - 40
33
12
بولونيا
28
33 - 40
33
13
جنوى
27
21 - 28
30
14
كالياري
27
25 - 43
26
15
كييفو فيرونا
27
23 - 44
25
16
كروتوني
27
27 - 48
24
17
ساسولو
27
16 - 47
24
18
سبال
28
28 - 50
24
19
هيلاس فيرونا
27
25 - 51
22
20
بينيفنتو
27
18 - 61
10
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (29) الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
أودينيزي
[-]
ساسولو
17.03.2018 19:00
سبال
[-]
يوفنتوس
17.03.2018 21:45
سامبدوريا
[-]
Internazionale
18.03.2018 13:30
Hellas Verona
[-]
أتلانتا
18.03.2018 16:00
بينيفنتو
[-]
كالياري
18.03.2018 16:00
Milan
[-]
كييفو فيرونا
18.03.2018 16:00
تورينو
[-]
فيورنتينا
18.03.2018 16:00
كروتوني
[-]
روما
18.03.2018 16:00
لاتسيو
[-]
بولونيا
18.03.2018 21:45
نابولي
[-]
جنوى
18.03.2018 21:45
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