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مدرب ليفربول: مانشستر سيتي ليس سعيدًا بمواجهتنا

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-17 07:36:11


رويترز

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي:

لم أكن أنتظر منافسا بعينه.. سبق وقلت إنني لا أظن أننا سنواجه ناديا إنجليزيا، لكن ها نحن نواجهه، هذا الأمر على أي حال بمثابة حلم لجماهير مانشستر يونايتد

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علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على نتيجة قرعة دور الثمانية، لدوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت فريقه في مواجهة مواطنه مانشستر سيتي. وقال المدرب الألماني، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لقد قلت ذلك من قبل وما زالت هذه هي الحقيقة، من المتوقع دائمًا أن تواجه جارك في القرعة".

وتابع: "لكن لنكن صادقين، لا أمانع في ذلك، نحن نتعامل مع الأمر الواقع، سنواجه مانشستر سيتي، إذًا دعونا نذهب ونقدم أفضل ما لدينا في هذه المواجهة". وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا المرشحين المفضلين في هذه الجولة، لكن في دور الثمانية لا يوجد شيء محسوم والمفاجآت واردة، باستثناء برشلونة وبايرن ميونخ.. لدينا بعض المباريات لنخوضها حتى ذلك الحين، لكنني أتطلع إلى هذه المواجهة بالفعل، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

من ناحية أخرى أكد كلوب أنه لا يعتقد أن اللعب ضد السيتي، على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب، قد يكون له تأثيرعلى النتيجة بشكل عام. وأشار إلى أن المواجهة هي خبر جيد لكلا الفريقين، لأنهما يعرفان بعضهما جيدا، ولكنها خبر سيئ للكرة الإنجليزية، لأن فريق إنجليزي واحد فقط سيتأهل لنصف النهائي.

وتابع كلوب مازحا: "لم أكن أنتظر منافسا بعينه.. سبق وقلت إنني لا أظن أننا سنواجه ناديا إنجليزيا، لكن ها نحن نواجهه، هذا الأمر على أي حال بمثابة حلم لجماهير مانشستر يونايتد". واعتبر المدرب الألماني أن مانشستر سيتي، كان لا يرغب في مواجهة ليفربول، وأن هذا الأمر يظهر مدى قوة فريقه. وأضاف كلوب: "شاهدت وجه تشيكي بيجريستاين (المدير الرياضي لمانشستر سيتي) بعد القرعة، ولم يبد أنه كان سعيدا". 

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
26
3
1
85
20
65
81
2
مانشستر يونايتد
30
20
5
5
58
23
35
65
3
توتنهام
30
18
7
5
59
25
34
61
4
ليفربول
30
17
9
4
68
34
34
60
5
تشيلسي
30
17
5
8
52
27
25
56
6
ارسنال
30
14
6
10
55
41
14
48
7
بيرنلي
30
11
10
9
27
26
1
43
8
ليستر سيتي
30
10
10
10
45
43
2
40
9
إيفرتون
30
10
7
13
35
49
-14
37
10
واتفورد
30
10
6
14
39
50
-11
36
11
برايتون
30
8
10
12
28
40
-12
34
12
بورنموث
30
8
9
13
35
48
-13
33
13
Newcastle
30
8
8
14
30
40
-10
32
14
سوانزي سيتي
30
8
7
15
25
42
-17
31
15
هيديرسفيلد تاون
30
8
7
15
25
50
-25
31
16
وست هام يونايتد
30
7
9
14
36
57
-21
30
17
ساوثهامتون
30
5
13
12
29
44
-15
28
18
كريستال بالاس
30
6
9
15
28
48
-20
27
19
Stoke
30
6
9
15
28
56
-28
27
20
ويست بروميتش
30
3
11
16
23
47
-24
20
ليفربول
Liverpool
مانشستر سيتي
Manchester City

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
85 - 20
81
2
مانشستر يونايتد
30
58 - 23
65
3
توتنهام
30
59 - 25
61
4
ليفربول
30
68 - 34
60
5
تشيلسي
30
52 - 27
56
6
ارسنال
30
55 - 41
48
7
بيرنلي
30
27 - 26
43
8
ليستر سيتي
30
45 - 43
40
9
إيفرتون
30
35 - 49
37
10
واتفورد
30
39 - 50
36
11
برايتون
30
28 - 40
34
12
بورنموث
30
35 - 48
33
13
Newcastle
30
30 - 40
32
14
سوانزي سيتي
30
25 - 42
31
15
هيديرسفيلد تاون
30
25 - 50
31
16
وست هام يونايتد
30
36 - 57
30
17
ساوثهامتون
30
29 - 44
28
18
كريستال بالاس
30
28 - 48
27
19
Stoke
30
28 - 56
27
20
ويست بروميتش
30
23 - 47
20
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (31) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
توتنهام
[-]
Newcastle
16.03.2018 22:00
بيرنلي
[-]
تشيلسي
17.03.2018 14:30
بورنموث
[-]
ويست بروميتش
17.03.2018 17:00
هيديرسفيلد تاون
[-]
كريستال بالاس
17.03.2018 17:00
Stoke
[-]
إيفرتون
17.03.2018 17:00
ليستر سيتي
[-]
ارسنال
17.03.2018 17:00
سوانزي سيتي
[-]
ساوثهامتون
17.03.2018 17:00
ليفربول
[-]
واتفورد
17.03.2018 19:30
مانشستر سيتي
[-]
Brighton & Hove Albion
18.03.2018 2:
West Ham United
[-]
مانشستر يونايتد
18.03.2018 2:
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