جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 17.03.2018، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:00 ليستر سيتي -- : -- آرسنال تأجلت

14:00 بيرنلي -- : -- تشيلسي تأجلت

14:00 سوانزي سيتي -- : -- ساوثهامتون تأجلت

17:00 ستوك سيتي -- : -- إيفرتون

17:00 هيديرسفيلد تاون -- : -- كريستال بالاس

17:00 بورنموث -- : -- وست بروميتش ألبيون

19:30 ليفربول -- : -- واتفورد



الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00 ديبورتيفو لاكورونا -- : -- لاس بالماس

17:15 فالنسيا -- : -- ديبورتيفو ألافيس

19:30 ريال سوسييداد -- : -- خيتافي

21:45 ريال بيتيس -- : -- إسبانيول



الدوري الإيطالي الدرجة A

19:00 أودينيزي -- : -- ساسولو

21:45 سبال -- : -- يوفنتوس



الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- ماينز 05

16:30 هامبورج -- : -- هيرتا برلين

16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- هوفنهايم

16:30 أوجسبورج -- : -- فيردر بريمن

19:30 فولفسبورج -- : -- شالكه 04



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

18:00 بوردو -- : -- رين

21:00 مونبلييه -- : -- ديجون

21:00 تولوز -- : -- ستراسبورج

21:00 أميان -- : -- تروا

21:00 أنجيه -- : -- كان