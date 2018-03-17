تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-17 07:45:20
متعلق:
ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي
مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي
تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 17.03.2018، وهي على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز
 14:00 ليستر سيتي -- : -- آرسنال تأجلت
14:00 بيرنلي -- : -- تشيلسي تأجلت
14:00 سوانزي سيتي -- : -- ساوثهامتون تأجلت
17:00 ستوك سيتي -- : -- إيفرتون
17:00 هيديرسفيلد تاون -- : -- كريستال بالاس 
17:00 بورنموث -- : -- وست بروميتش ألبيون 
19:30 ليفربول -- : -- واتفورد 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
 14:00 ديبورتيفو لاكورونا -- : -- لاس بالماس
17:15 فالنسيا -- : -- ديبورتيفو ألافيس 
19:30 ريال سوسييداد -- : -- خيتافي 
21:45 ريال بيتيس -- : -- إسبانيول 

الدوري الإيطالي الدرجة A
 19:00 أودينيزي -- : -- ساسولو 
21:45 سبال -- : -- يوفنتوس

الدوري الألماني الدرجة الأولى
 16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- ماينز 05
16:30 هامبورج -- : -- هيرتا برلين 
16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- هوفنهايم
16:30 أوجسبورج -- : -- فيردر بريمن
19:30  فولفسبورج -- : -- شالكه 04 

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
 18:00 بوردو -- : -- رين 
21:00 مونبلييه -- : -- ديجون 
21:00 تولوز -- : -- ستراسبورج 
21:00 أميان -- : -- تروا 
21:00 أنجيه -- : -- كان 

أخبار ومقالات

ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي

ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي
جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!
رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

آرسنال يقصي ميلان ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

آرسنال يقصي ميلان ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي
مفاجأة: انييستا قرر الرحيل عن برشلونة

مفاجأة: انييستا قرر الرحيل عن برشلونة
والد نيمار يلتقي مع رئيس ريال مدريد

والد نيمار يلتقي مع رئيس ريال مدريد
البايرن يجدد فوزه على بشكتاش ويتأهل لربع النهائي

البايرن يجدد فوزه على بشكتاش ويتأهل لربع النهائي
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا