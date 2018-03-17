جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 17.03.2018، وهي على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
14:00 ليستر سيتي -- : -- آرسنال تأجلت
14:00 بيرنلي -- : -- تشيلسي تأجلت
14:00 سوانزي سيتي -- : -- ساوثهامتون تأجلت
17:00 ستوك سيتي -- : -- إيفرتون
17:00 هيديرسفيلد تاون -- : -- كريستال بالاس
17:00 بورنموث -- : -- وست بروميتش ألبيون
19:30 ليفربول -- : -- واتفورد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 ديبورتيفو لاكورونا -- : -- لاس بالماس
17:15 فالنسيا -- : -- ديبورتيفو ألافيس
19:30 ريال سوسييداد -- : -- خيتافي
21:45 ريال بيتيس -- : -- إسبانيول
الدوري الإيطالي الدرجة A
19:00 أودينيزي -- : -- ساسولو
21:45 سبال -- : -- يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 آينتراخت فرانكفورت -- : -- ماينز 05
16:30 هامبورج -- : -- هيرتا برلين
16:30 بوروسيا مونشنغلادباخ -- : -- هوفنهايم
16:30 أوجسبورج -- : -- فيردر بريمن
19:30 فولفسبورج -- : -- شالكه 04
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
18:00 بوردو -- : -- رين
21:00 مونبلييه -- : -- ديجون
21:00 تولوز -- : -- ستراسبورج
21:00 أميان -- : -- تروا
21:00 أنجيه -- : -- كان