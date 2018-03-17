تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

الفيفا يصادق على الاستعانة بتقنية الفيديو في المونديال

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-17 09:59:14


رويترز

جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا:

سنحصل على أول كأس عالم بتقنية الفيديو، ونحن سعداء جدًا بهذا القرار

متعلق:
ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي
جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم
مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

أعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، الضوء الأخضر، الجمعة، لاستخدام تقنية الفيديو، في كأس العالم 2018، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في كولومبيا. وعن ذلك، قال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سنحصل على أول كأس عالم بتقنية الفيديو، ونحن سعداء جدًا بهذا القرار".

وأضاف: "إنه قرار تاريخي، بناءً على رغبة المجلس الدولي، وذلك بعد التجربة في أكثر من 100 مباراة، هذا ما يعطينا اليقين بأن الفيديو سيساعد الحكام، وسيتعين علينا أن نلعب كرة قدم أكثر شفافية ونزاهة". وتابع: "يمكن للحكام أن يخطئوا، وإذا استطعنا مساعدتهم فسنقوم بذلك، لدينا ثقة مطلقة بكولينا، رئيس لجنة التحكيم، سوف يقوم بإعداد الحكام بشكل مثالي لكأس العالم".

وواصل إنفانتينو: "التنفيذ سيكون في يد لجنة التحكيم، سيعقدون ورش عمل لمواصلة التدريب، هناك خطة عمل مفصلة ودقيقة للغاية للحكام، ليكونوا جاهزين للمونديال". وعن الأمن في روسيا، قال: "هذه دائمًا قضية مهمة في المسابقات الدولية، مثل كأس العالم، من الواضح أننا سنأخذ الأمر على محمل الجد، السلطات الروسية قدمت خطة محكمة، رأيناها في كأس القارات".

وسيتم استخدام تقنية الفيديو، في كأس العالم، للحكم على ما إذا كان تم تسجيل هدف من عدمه، ومراجعة ركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، إلى جانب حالات الخطأ في تحديد الهوية. 


جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

أخبار ومقالات

رسميًا: الاستعانة بتقنية الفيديو في المونديال

رسميًا: الاستعانة بتقنية الفيديو في المونديال
ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي

ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي
جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!
رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

آرسنال يقصي ميلان ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

آرسنال يقصي ميلان ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي
مفاجأة: انييستا قرر الرحيل عن برشلونة

مفاجأة: انييستا قرر الرحيل عن برشلونة
والد نيمار يلتقي مع رئيس ريال مدريد

والد نيمار يلتقي مع رئيس ريال مدريد
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا