الشقيقان محمد وأسامة خلايلة يقودان شبيبة أبناء سخنين الى الفوز على بئر السبع



خلال المباراة

حقق فريق شبيبة اتحاد أبناء سخنين فوزا هاما لأمر الساعة، وذلك في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل بئر السبع، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في دوري الدرجة العليا. وتضاف ثلاث نقاط الى تلامذة المدرب نضال شلاعطة، ضمن بحثهم عن الابتعاد عن الخط الأحمر. ولم تكن بداية المباراة موفقة للسخنينيين، حيث تفوق الضيوف في الدقيقة الثانية عشرة، لكن بعد دقيقة واحدة تمكن محمد خلايلة من ادراك التعادل. ولعد ذلك نجح شقيقه الصاعد أسامة خلايلة بقلب الطاولة. ولحقه قلب الدفاع نسيم أبو يونس بالهدف الثالث بتسديدة رأسية متقنة بعد رفعة ركنية.