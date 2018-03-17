مكابي عين ماهل يضاعف آماله بالبقاء بفوزه على النهضة الناصرة 1-0



من المباراة

في الشوط الثاني طرأ تحسن ملحوظ على ميتوى اللاعبين المهلاويين، حيث أنقذ الحارس محمد مقصقص من حلق المرمى تسديدة للاعب بلال أبو ليل

ضاعف فريق مكابي جمال عين ماهل آماله بالبقاء، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق النهضة الناصرة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وأجريت المباراة على استاد الناصرة - عيلوط بحضور 100 متفرج.

وجاءت المباراة منذ بدايتها بأفضلية طفيفة للفريق النصراوي، حيث تصدت العارضة لرأسية اللاعب مراد عواد. ومن الجهة الثانية كانت تنقص الفريق المهلاوي اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وفي الشوط الثاني طرأ تحسن ملحوظ على ميتوى اللاعبين المهلاويين، حيث أنقذ الحارس محمد مقصقص من حلق المرمى تسديدة للاعب بلال أبو ليل. وفي الدقيقة الثالثة والسبعين نجح ماهر أبو ليل باخضاع مقصقص معلنا تقدم الفريق المهلاوي. ومن الجهة الثانية أحبط الحارس نديم سعايدة محاولة لعبيدة طه. وقبل النهاية بعشر دقائق أبعد النصراوي بكر عيسى بالبطاقة الصفراء الثانية.