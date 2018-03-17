ملخص مردود الفرق العربية بالأسبوع 27 في الثانية

المنطقة الشمالية "أ"

افترق فريؤقا مكابي شفاعمرو ومكابي نحف بالتعادل بدون أهداف. وفاز شباب طمرة على بلدي كابول بهدفين مقابل هدف واحد. وبنفس النتيجة تغلب الاخاء عكا على نادي كفر كنا.

المنطقة الشمالية "ب"

استرد فريق هبوعيل زلفة الصدارة بفوزه على فريق مكابي الرينة بهدفين مقابل لا شيء. وبنفس النتيجة انتصر مكابي اكسال على مكابي عرب النجيدات. كما فاز مكابي عين ماهل على النهضة الناصرة بهدف مقابل لا شيء. وبهدفين مقابل هدف فاز هبوعيل صندلة على بلدي كفر قرع. واكتسح فريق هبوعيل عرعرة مضيفه فريق هبوعيل رموت منشيه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

