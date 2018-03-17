تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الانجليزي الممتازأخبار

صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد وتخطي توتنهام

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-17 21:29:01

شهدت مباراة اليوم تعملق النجم الدولي المصري محمد صلاح، حيث سجل السوبر هاتريك الأول له مع الريدز ليواصل صنع التاريخ مع الليفر وفي الدوري الأقوى في العالم

متعلق:
مدرب ليفربول: مانشستر سيتي ليس سعيدًا بمواجهتنا
مدرب ليفربول: مانشستر سيتي ليس سعيدًا بمواجهتنا
ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي

حقق فريق نادي ليفربول فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه، واتفورد بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وشهدت مباراة اليوم تعملق النجم الدولي المصري محمد صلاح، حيث سجل السوبر هاتريك الأول له مع الريدز ليواصل صنع التاريخ مع الليفر وفي الدوري الأقوى في العالم، البريميرليج.تقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالهدف الأول لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط، سجل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الريدز الثالث، قبل أن يعود صلاح ليضع بصمته الثالثة في المباراة والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 77 ثم اختتم اللاعب الذي قاد منتخب بلاده للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب، والتواجد في مونديال روسيا 2018، خماسية الحُمر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.وحقق نجم بازل وتشيلسي الأسبق مجموعة من الأرقام المبهرة إثر هذه الرباعية، لعل أبرزها تفوقه على الثنائي فيرناندو توريس ولويس سواريز كأكثر من سجل في موسم واحد لفائدة الريدز، 36 هدفًا مقابل 33 لتوريس و31 لنجم برشلونة الإسباني.بهذه النتيجة، تخطى فريق ليفربول نظيره توتنهام في جدول الترتيب، بوصوله إلى النقطة 63 مقابل 61 نقطة للسبيرس.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
26
3
1
85
20
65
81
2
مانشستر يونايتد
30
20
5
5
58
23
35
65
3
توتنهام
30
18
7
5
59
25
34
61
4
ليفربول
30
17
9
4
68
34
34
60
5
تشيلسي
30
17
5
8
52
27
25
56
6
ارسنال
30
14
6
10
55
41
14
48
7
بيرنلي
30
11
10
9
27
26
1
43
8
ليستر سيتي
30
10
10
10
45
43
2
40
9
إيفرتون
31
11
7
13
37
50
-13
40
10
واتفورد
30
10
6
14
39
50
-11
36
11
بورنموث
31
9
9
13
37
49
-12
36
12
برايتون
30
8
10
12
28
40
-12
34
13
Newcastle
30
8
8
14
30
40
-10
32
14
سوانزي سيتي
30
8
7
15
25
42
-17
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
8
7
16
25
52
-27
31
16
كريستال بالاس
31
7
9
15
30
48
-18
30
17
وست هام يونايتد
30
7
9
14
36
57
-21
30
18
ساوثهامتون
30
5
13
12
29
44
-15
28
19
Stoke
31
6
9
16
29
58
-29
27
20
ويست بروميتش
31
3
11
17
24
49
-25
20
ليفربول
Liverpool

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
85 - 20
81
2
مانشستر يونايتد
30
58 - 23
65
3
توتنهام
30
59 - 25
61
4
ليفربول
30
68 - 34
60
5
تشيلسي
30
52 - 27
56
6
ارسنال
30
55 - 41
48
7
بيرنلي
30
27 - 26
43
8
ليستر سيتي
30
45 - 43
40
9
إيفرتون
31
37 - 50
40
10
واتفورد
30
39 - 50
36
11
بورنموث
31
37 - 49
36
12
برايتون
30
28 - 40
34
13
Newcastle
30
30 - 40
32
14
سوانزي سيتي
30
25 - 42
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
25 - 52
31
16
كريستال بالاس
31
30 - 48
30
17
وست هام يونايتد
30
36 - 57
30
18
ساوثهامتون
30
29 - 44
28
19
Stoke
31
29 - 58
27
20
ويست بروميتش
31
24 - 49
20
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (32) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
كريستال بالاس
[-]
ليفربول
31.03.2018 13:30
West Ham United
[-]
ساوثهامتون
31.03.2018 16:00
Brighton & Hove Albion
[-]
Leicester City
31.03.2018 16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Swansea City
31.03.2018 16:00
Newcastle United
[-]
Huddersfield Town
31.03.2018 16:00
واتفورد
[-]
AFC Bournemouth
31.03.2018 16:00
West Bromwich Albion
[-]
بيرنلي
31.03.2018 16:00
إيفرتون
[-]
مانشستر سيتي
31.03.2018 18:30
مباريات الدوري
كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا