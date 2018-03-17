اتحاد ابناء سخنين يحقق فوزاً بيتياً هاماً على النادي الرياضي اشدود

الفوز السخنيني يعود للحارس محمود قنديل الذي وبفضل اداء مميز ورائع انقذ فريقه من عدة اهداف محققة ببراعتة وبدون ادنى شك هو رجل المباراة



حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً هاماً على النادي الرياضي اشدود في اول مباراة تجري على استاد الدوحة المتجدد وفي اول مباراة ضمن مباريات البلي اوف السفلي بالنتيجة 2-1 من اهداف جون بوشه الذي سجل هدفي المباراة مقابل هدف واحد لاشدود سجله اللاعب بيطون . افتتاحية المباراة كانت سخنينية وافلح الفريق السخنيني من تسجيل هدفيين سريعين بالدقائق الثامنة والتاسع عشر . اما هدف اشدود فسقط في الدقيقة ال29 .

الفوز السخنيني يعود للحارس محمود قنديل الذي وبفضل اداء مميز ورائع انقذ فريقه من عدة اهداف محققة ببراعته وبدون ادنى شك هو رجل المباراة.وقد احتفل لاعبي الفريق مع الجمهور العريض الي عاد الى مدرجات استاد الدوحة من جديد لاول مرة هذا الموسم .