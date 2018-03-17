خسارة قاسية اخرى لمكابي دالية الكرمل وهذه المرة امام كريات اتا

حقق فريق مكابي كريات اتا فوزا خارجيا وثمينا على فريق مكابي دالية الكرمل فريق قاع اللائحة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد لمكابي دالية الكرمل . الشوط الاول انتهى بالنتيجة 1-0 لصالح مكابي كريات اتا من هدف بار شيمطوڤ في الدقيقة 16 حيث سيطر فريق كريات اتا على ارض الملعب ومن المقابل حاول فريق مكابي دالية الكرمل الخروج لهجمات مرتدة لكنه لم ينجح من معادلة النتيجة .







في الشوط الثاني حاول فريق مكابي الدالية من تقليص النتيجة في مباراة متوسطة والدقيقة 80 استطاع متان نحماني من تسجيل الهدف الثاني لكريات اتا مخيبا امال الدالية بمعادلة النتيجة . الدقيقة 83 اللاعب تامر اطرش يسجل الهدف لدالية الكرمل وليقلص النتيجة وليعلن 2-1 .

لكن فريق كريات اتا استطاع التسجيل للمرة الثالثة حين ارسل متان نحماني الكرة داخل الشباك في الدقيقة 90 معلنا النتيجة 3-1 والتفوق لمكابي كريات اتا .

الدقيقة 93 وفي الوقت بدل الضائع استطاع اللاعب ليئور دهان من تسجيل الهدف الرابع بعد ان تلقى الكرة ووجهها داخل شباك مكابي دالية الكرمل معلنا الفوز 4-1 واستمرار كريات اتا بالتقدم في اللائحة لضمان البقاء في الدرجة الأولى .