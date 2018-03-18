يوفنتوس يسقط أمام سبال ويمنح نابولي هدية ثمينة

سبال بعد هذا التعادل على ملعبه قدم هدية ثمينة لمنافس يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي نابولي، ليصبح الفارق بينهما خمس نقاط قبل المباراة التي سيخوضها فريق الجنوب مساء الأحد ضمن نفس الجولة.

سقط يوفنتوس في فخ التعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعته مع مضيفه سبال على أرضية ملعب “باولو مازا” والتي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



سبال بعد هذا التعادل على ملعبه قدم هدية ثمينة لمنافس يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي نابولي، ليصبح الفارق بينهما خمس نقاط قبل المباراة التي سيخوضها فريق الجنوب مساء الأحد ضمن نفس الجولة.ولم يظهر يوفنتوس بمستواه المعهود خلال المباراة وكان خائفاً من منافسه ولم يهدد مرمى سبال بفرص حقيقية ليخرج بالتعادل دون أهدف من ملعب منافسه.

ودخل يوفنتوس المباراة بكتيبة هجومية وفقاً لخطة “4-2-3-1″ وتواجد في الهجوم والوسط الرباعي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا وأليكس ساندرو وجونزالو هيجواين، ومن خلفهم ميراليم بيانيتش وبليز ماتويدي، وفي الدفاع ماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني وجيورجيو كيليني وكوادو أسامواه، وجيانلويجي بوفون في حراسة المرمى.وأجرى المدرب ماسيمليانو أليجري عدة تبديلات خلال مجريات اللقاء خاصة بإشراك المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لكن دون فائدة.وأصبح في رصيد يوفنتوس بعد هذا التعادل 75 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه والذي يحتل المركز الثاني نابولي قبل أن يلعب مساء الأحد امام جنوى ضمن نفس الجولة.

وفي حال فاز نابولي ورفع رصيده إلى النقطة الـ73 فإن آمل التتويج بلقب الدوري الإيطالي سيكون قريباً قبل المواجهة المباشرة مع يوفنتوس الشهر القادم.ويحتل سبال المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري بشكلٍ مؤقت، وبفارق نقطة عن كروتوني وثلاث نقاط عن هيلاس فيرونا الذان يحتلان المركزين الثامن عشر والتاسع عشر مع مباراتين أقل لهما.