تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-18 09:24:03
متعلق:
يوفنتوس يسقط أمام سبال ويمنح نابولي هدية
مانشستر يونايتد يغسل أحزانه الأوروبية بالتأهل لنصف
صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد وتخطي توتنهام

كأس الإتحاد الإنجليزي
 15:30 ويجان أثليتيك -- : -- ساوثهامتون ربع النهائي
18:30 ليستر سيتي -- : -- تشيلسي ربع النهائي

الدوري الإنجليزي الممتاز
 14:00 مانشستر سيتي -- : -- برايتون تأجلت
14:00 وست هام يونايتد -- : -- مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
 13:00 ليجانيس -- : -- إشبيلية 
17:15 برشلونة -- : -- أتلتيك بيلباو 
19:30 سيلتا فيغو -- : -- مالاجا 
19:30 فياريال -- : -- أتلتيكو مدريد 
21:45 ريال مدريد -- : -- جيرونا 

الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 سامبدوريا -- : -- انتر ميلان 
16:00 ميلان -- : -- كييفو فيرونا 
16:00 هيلاس فيرونا -- : -- أتلانتا 
16:00 تورينو -- : -- فيورنتينا 
16:00 كروتوني -- : -- روما 
16:00 بينفينتو -- : -- كالياري 
21:45 نابولي -- : -- جنوى 
21:45 لاتسيو -- : -- بولونيا 

الدوري الألماني الدرجة الأولى
 14:30 بوروسيا دورتموند -- : -- هانوفر 
16:30 كولن -- : -- باير ليفركوزن 
19:00 لايبزيج -- : -- بايرن ميونيخ 

أخبار ومقالات

إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم

إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم

يوفنتوس يسقط أمام سبال ويمنح نابولي هدية ثمينة

يوفنتوس يسقط أمام سبال ويمنح نابولي هدية ثمينة
مانشستر يونايتد يغسل أحزانه الأوروبية بالتأهل لنصف

مانشستر يونايتد يغسل أحزانه الأوروبية بالتأهل لنصف

صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد وتخطي توتنهام

صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد وتخطي توتنهام
رسميًا: الاستعانة بتقنية الفيديو في المونديال

رسميًا: الاستعانة بتقنية الفيديو في المونديال
ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي

ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري الانجليزي
جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت

جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

مؤنس دبور يقود سالزبورغ لربع النهائي

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!

تشابي ألونسو مهدد بالسجن لمدة 8 سنوات!
رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع زميل هازارد

كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا