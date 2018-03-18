إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
كأس الإتحاد الإنجليزي
15:30 ويجان أثليتيك -- : -- ساوثهامتون ربع النهائي
18:30 ليستر سيتي -- : -- تشيلسي ربع النهائي
الدوري الإنجليزي الممتاز
14:00 مانشستر سيتي -- : -- برايتون تأجلت
14:00 وست هام يونايتد -- : -- مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 ليجانيس -- : -- إشبيلية
17:15 برشلونة -- : -- أتلتيك بيلباو
19:30 سيلتا فيغو -- : -- مالاجا
19:30 فياريال -- : -- أتلتيكو مدريد
21:45 ريال مدريد -- : -- جيرونا
الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 سامبدوريا -- : -- انتر ميلان
16:00 ميلان -- : -- كييفو فيرونا
16:00 هيلاس فيرونا -- : -- أتلانتا
16:00 تورينو -- : -- فيورنتينا
16:00 كروتوني -- : -- روما
16:00 بينفينتو -- : -- كالياري
21:45 نابولي -- : -- جنوى
21:45 لاتسيو -- : -- بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
14:30 بوروسيا دورتموند -- : -- هانوفر
16:30 كولن -- : -- باير ليفركوزن
19:00 لايبزيج -- : -- بايرن ميونيخ