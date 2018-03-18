فوز اخر لفتيات مجد الكروم بكرة القدم على فتيات تسور شالوم 3-1
كتب: من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نُشر: 2018-03-18 12:44:25
فتيات مجد الكروم
بهذا الفوز يواصل فريق فتيات مجد الكروم تصدرهن لقمة المنطقة الشمالية بكرة القدم للفتيات مناصفة مع فتيات كشرونوت الخضيرة
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حقق فريق فتيات مجد الكروم بكرة القدم فوزاً اخر وهذه المرة على حساب فريق فتيات تسور شالوم على ملعب الاخير بالنتيجة 3-1 من اهداف سوار رباح (هدفين) وهبة ياسين (هدف).
وبهذا الفوز يواصل فريق فتيات مجد الكروم تصدرهن لقمة المنطقة الشمالية بكرة القدم للفتيات مناصفة مع فتيات كشرونوت الخضيرة . الجدير ذكره ان فتيات مجد الكروم لم يخسرن الا مبارتين منذ بداية الموسم ( 18 مباراة) امام فتيات يافة الناصرة وامام فتيات كشرونوت الخضيرة.