فوز اخر لفتيات مجد الكروم بكرة القدم على فتيات تسور شالوم 3-1



فتيات مجد الكروم

بهذا الفوز يواصل فريق فتيات مجد الكروم تصدرهن لقمة المنطقة الشمالية بكرة القدم للفتيات مناصفة مع فتيات كشرونوت الخضيرة

حقق فريق فتيات مجد الكروم بكرة القدم فوزاً اخر وهذه المرة على حساب فريق فتيات تسور شالوم على ملعب الاخير بالنتيجة 3-1 من اهداف سوار رباح (هدفين) وهبة ياسين (هدف).



وبهذا الفوز يواصل فريق فتيات مجد الكروم تصدرهن لقمة المنطقة الشمالية بكرة القدم للفتيات مناصفة مع فتيات كشرونوت الخضيرة . الجدير ذكره ان فتيات مجد الكروم لم يخسرن الا مبارتين منذ بداية الموسم ( 18 مباراة) امام فتيات يافة الناصرة وامام فتيات كشرونوت الخضيرة.