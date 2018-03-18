هدفان للنجم النصراوي أحمد عابد رغم خسارة ناديه في الدوري التركي



أحمد عابد

تأخر نادي النجم النصراوي بهدفين نظيفين في بداية المباراة، الا أن أحمد عابد نجح بتسجيل هدفين

أحرز النجم النصراوي أحمد عابد هدفين لصالح ناديه التركي جيرسونسبور، لكنه لم يسعفه خلال خسارته أمام نادي ايزوروم بخمسة أهداف مقابل أربعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الممتازة – الدرجة رقم 2 في تركيا.

وقد تأخر ناديه بهدفين نظيفين في بداية المباراة، الا أن أحمد عابد نجح بتسجيل هدفين، الأول كان مقلصا في الدقيقة العشرين والثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين ليمنح التفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أدرك بينهما ايدين التعادل. وبعد ذلك أعاد الفريق المضيف التقدم لصالحه، ليفوز في نهاية المطاف.