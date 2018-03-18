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الدوري الاسباني: برشلونة يواجه بلباو ليبتعد بالصدارة وريال مدريد يسعى للثأر من جيرونا

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-18 15:21:06


مباراة سابقة بين ريال مدريد وجيرونا

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو منتش بفوزه على تشيلسي بنتيجة (3-0) والتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة (1-1)

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جيرونا. وشهدت القائمة غياب مفاجئ لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس لأسباب لم يفصح عنها النادي بعد

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تستمر منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستضيف فريق برشلونة المتصدر نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأحد في تمام الساعة 17:15 على ملعب "كامب نو"، فيما يسعى ريال مدريد للثأر من ضيفه جيرونا، على ملعبه سنتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 21:45.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد الوصيف بـ64 نقطة، و15 نقطة عن ريال مدريد الثالث بـ59 نقطة.


لاعبو برشلونة
 
يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو منتش بفوزه على تشيلسي بنتيجة (3-0) والتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة (1-1). وفاز رفاق ميسي في اللقاء الأخير أمام مالاجا بهدفين دون رد، وكان من قبلها قد انتصر في مباراته الصعبة أمام أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد، ليرتفع رصيد البلاوجرانا إلى 72، متصدراً وبفارق 8 نقاط عن اأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 64 نقطة.

فى المقابل يدخل أتلتيك بيلباو اللقاء وهو في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة، ويدخل الفريق الباسكى اللقاء وينتظره لقاء إياب دور الـ16 ضد أوليمبك مارسيليا من الدوري الأوروبي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الفريق الأبيض والأحمر بنتيجة (3-1).


لاعبو بلباو

وتحمل المباراة طابعا خاصا لدى المدرب إرنستو فالفيردي، خاصة أن بلباو هو فريق مدرب برشلونة السابق. وتعليقا على ذلك قال فالفيردي فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "المباراة هي خاصة بالنسبة لي، هذا فريقي القديم وأنا أحمل له مشاعر، هذا الموسم هم فريق خطير ولديهم روح كبيرة خاصة فى تلك المواجهات الصعبة أمام الأندية الكبرى".

برشلونة يتسلح بالعديد من الأرقام، حيث إنه فاز في مبارياته الثمانية الأخيرة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسبانى، وحافظ على نظافة شباكه فى ست من هذه اللقاءات ، لكنه لم يفز أبداً في تسعة مباريات متتالية ضد النادي الباسكي في تاريخ البطولة.

فى المقابل أتلتيك بلباو خسر 60 مباراة خارج ملعبه أمام برشلونة فى الدوري الإسباني، أكثر من ضد أى فريق آخر في تاريخ هذه البطولة، فيما فاز في 17 مباراة وتعادل فى تسع مناسبات من أصل 86 مباراة خاضها في كامب نو. أما هداف الدوري الإسباني وفريق برشلونة ليونيل ميسي فقد سجل 16 هدفاً فى 18 مباراة له فى كامب نو ضد أتليتك بيلباو في جميع المسابقات.

ريال مدريد يسعى للثأر
من جهة أخرى، أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جيرونا. وشهدت القائمة غياب مفاجئ لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس لأسباب لم يفصح عنها النادي بعد، كما تم استبعاد كل من ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وأشرف حكيمي وبورخا مايورال لأسباب فنية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، رافايل فاران، خيسوس فاييخو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز. 

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
28
22
6
0
72
13
59
72
2
أتلتيكو مدريد
28
19
7
2
48
12
36
64
3
فالنسيا
29
18
5
6
57
31
26
59
4
ريال مدريد
28
17
6
5
67
30
37
57
5
إشبيلية
29
14
3
12
37
44
-7
45
6
فياريال
28
13
5
10
38
32
6
44
7
جيرونا
28
12
7
9
40
36
4
43
8
ريال بيتيس
29
13
4
12
49
53
-4
43
9
خيتافي
29
10
9
10
35
27
8
39
10
إيبار
29
11
6
12
36
43
-7
39
11
سيلتا فيجو
28
11
5
12
45
42
3
38
12
ليجانيس
29
10
6
13
25
35
-10
36
13
أتلتيك بيلباو
28
8
11
9
29
31
-2
35
14
إسبانيول
29
8
11
10
26
37
-11
35
15
ريال سوسيداد
29
9
6
14
51
52
-1
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
10
1
18
26
45
-19
31
17
ليفانتي
29
5
12
12
25
43
-18
27
18
لاس بالماس
29
5
6
18
21
58
-37
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
4
8
17
26
60
-34
20
20
مالاجا
28
3
4
21
16
45
-29
13
برشلونة
Barcelona
ريال مدريد
Real Madrid
أتلتيك بيلباو
Ath Bilbao
جيرونا
Girona

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
28
72 - 13
72
2
أتلتيكو مدريد
28
48 - 12
64
3
فالنسيا
29
57 - 31
59
4
ريال مدريد
28
67 - 30
57
5
إشبيلية
29
37 - 44
45
6
فياريال
28
38 - 32
44
7
جيرونا
28
40 - 36
43
8
ريال بيتيس
29
49 - 53
43
9
خيتافي
29
35 - 27
39
10
إيبار
29
36 - 43
39
11
سيلتا فيجو
28
45 - 42
38
12
ليجانيس
29
25 - 35
36
13
أتلتيك بيلباو
28
29 - 31
35
14
إسبانيول
29
26 - 37
35
15
ريال سوسيداد
29
51 - 52
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
26 - 45
31
17
ليفانتي
29
25 - 43
27
18
لاس بالماس
29
21 - 58
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
26 - 60
20
20
مالاجا
28
16 - 45
13
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (30) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
إسبانيول
[-]
ديبورتيفو الافيس
01.04.2018 12:00
ليجانيس
[-]
فالنسيا
01.04.2018 16:15
إيبار
[-]
ريال سوسيداد
01.04.2018 18:30
مالجا
[-]
فياريال
01.04.2018 18:30
اتلتكو مدريد
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
01.04.2018 20:45
جيرونا
[-]
ليفانتي
31.03.2018 13:00
اتلتكو بلباو
[-]
سيلتا فيغو
31.03.2018 16:15
لاس بالماس
[-]
ريال مدريد
31.03.2018 18:30
إشبيلية
[-]
برشلونة
31.03.2018 20:45
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