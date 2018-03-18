إيكاردي يقفز بإنتر ميلان إلى المركز الرابع بسوبر هاتريك في سامبدوريا

يحتل يوفنتوس ترتيب السيري آ بـ75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الوصيف والذي ينتظر استضافة جنوى الليلة في ختام الجولة

اكتسح إنتر ميلان مضيفه سامبدوريا بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب ماراتسي في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت “سوبر هاتريك” بتوقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي احتفل في هذا اللقاء بهدفه رقم 100 بالسيري آ.



وبعد أن افتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل (ق26) بمساعدة البرازيلي جواو كانسيلو، بدأ إيكاردي رباعيته (ق29) من ضربة جزاء ليحتفل بهدفه المائة بالدوري الإيطالي.وبعد أقل من دقيقتين، سجل الأرجنتيني هدفه الثاني في اللقاء والثالث لفريقه. وقبل نهاية الشوط الأول، سجل إيكاردي هدفا ثالثا عزز به فوز فريقه لتصبح النتيجة 4ـ0.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد إيكاردي لهز الشباك بهدف رابع (ق51) وصل به رصيد المهاجم الأرجنتيني من الأهداف بالدوري الإيطالي لـ103.

وبعد أن احتفل بتسجيل “سوبر هاتريك” في شباك فريقه السابق الذي ارتدى قميصه بين عامي 2011 و2013 ، خرج المهاجم الأرجنتيني (ق65) وسط تصفيق الجماهير وتم الدفع بإيدر سيتادين مارتينز بدلا منه.وبهذا الفوز الساحق، رفع إنتر ميلانو رصيده لـ55 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع.ويحتل يوفنتوس ترتيب السيري آ بـ75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الوصيف والذي ينتظر استضافة جنوى الليلة في ختام الجولة.