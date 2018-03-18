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تشيلسي يحسم معركة ربع النهائي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-18 21:19:17

افتتح ألفارو موراتا التسجيل في المباراة لصالح فريقه تشيلسي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ويعد هدفه هو الأول له في هذا العام بعد مرور 3 أشهر.

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 تمكن تشيلسي من تحقيق الانتصار على حساب ليستر سيتي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1 وذلك بعد احتكام الطرفين للعب الوقت الإضافي.


افتتح ألفارو موراتا التسجيل في المباراة لصالح فريقه تشيلسي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ويعد هدفه هو الأول له في هذا العام بعد مرور 3 أشهر.وتعادل النجم الإنجليزي جايمي فاردي بعد عرضية من رياض محرز تسببت في ارتباك تشيلسي ليجدها فاردي الذي سدد كرة غالطها الحارس كاباييرو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وانتهى اللقاء بهذه النتيجة ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي والذي افتتح فيه بيدرو التسجيل في الدقيقة 103 من عمر الشوط الإضافي الأول عن طريق رأسية مميزة.وحاول ليستر سيتي التعادل في الشوط الإضافي الثاني ولكن استبسال عناصر تشيلسي الدفاعية حال دون تعديلهم للنتيجة ليصعد البلوز لنصف نهائي البطولة.وستجرى قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد قليل بعد ضمان تأهل كل من تشيلسي، ساوثامبتون الذي تأهل مبكراً اليوم على حساب فريق ويجان أتلتيك بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة، مانشستر يونايتد الذي فاز على برايتون بثنائية نظيفة بالأمس وتوتنهام الذي فاز على جساب سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة وتعتبر هذه البطولة هي الملاذ الأخير لهذه الفرق التي لم تعد منافساً على أي لقب آخر.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
26
3
1
85
20
65
81
2
مانشستر يونايتد
30
20
5
5
58
23
35
65
3
ليفربول
31
18
9
4
73
34
39
63
4
توتنهام
30
18
7
5
59
25
34
61
5
تشيلسي
30
17
5
8
52
27
25
56
6
ارسنال
30
14
6
10
55
41
14
48
7
بيرنلي
30
11
10
9
27
26
1
43
8
ليستر سيتي
30
10
10
10
45
43
2
40
9
إيفرتون
31
11
7
13
37
50
-13
40
10
بورنموث
31
9
9
13
37
49
-12
36
11
واتفورد
31
10
6
15
39
55
-16
36
12
برايتون
30
8
10
12
28
40
-12
34
13
Newcastle
30
8
8
14
30
40
-10
32
14
سوانزي سيتي
30
8
7
15
25
42
-17
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
8
7
16
25
52
-27
31
16
كريستال بالاس
31
7
9
15
30
48
-18
30
17
وست هام يونايتد
30
7
9
14
36
57
-21
30
18
ساوثهامتون
30
5
13
12
29
44
-15
28
19
Stoke
31
6
9
16
29
58
-29
27
20
ويست بروميتش
31
3
11
17
24
49
-25
20
تشيلسي
Chelsea

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
85 - 20
81
2
مانشستر يونايتد
30
58 - 23
65
3
ليفربول
31
73 - 34
63
4
توتنهام
30
59 - 25
61
5
تشيلسي
30
52 - 27
56
6
ارسنال
30
55 - 41
48
7
بيرنلي
30
27 - 26
43
8
ليستر سيتي
30
45 - 43
40
9
إيفرتون
31
37 - 50
40
10
بورنموث
31
37 - 49
36
11
واتفورد
31
39 - 55
36
12
برايتون
30
28 - 40
34
13
Newcastle
30
30 - 40
32
14
سوانزي سيتي
30
25 - 42
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
25 - 52
31
16
كريستال بالاس
31
30 - 48
30
17
وست هام يونايتد
30
36 - 57
30
18
ساوثهامتون
30
29 - 44
28
19
Stoke
31
29 - 58
27
20
ويست بروميتش
31
24 - 49
20
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (32) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
ستوك سيتي
01.04.2018 14:30
تشيلسي
[-]
Tottenham Hotspur
01.04.2018 17:00
كريستال بالاس
[-]
ليفربول
31.03.2018 13:30
West Ham United
[-]
ساوثهامتون
31.03.2018 16:00
Brighton & Hove Albion
[-]
Leicester City
31.03.2018 16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Swansea City
31.03.2018 16:00
Newcastle United
[-]
Huddersfield Town
31.03.2018 16:00
واتفورد
[-]
AFC Bournemouth
31.03.2018 16:00
West Bromwich Albion
[-]
بيرنلي
31.03.2018 16:00
إيفرتون
[-]
مانشستر سيتي
31.03.2018 18:30
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