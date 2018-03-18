تشيلسي يحسم معركة ربع النهائي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

افتتح ألفارو موراتا التسجيل في المباراة لصالح فريقه تشيلسي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ويعد هدفه هو الأول له في هذا العام بعد مرور 3 أشهر.

تمكن تشيلسي من تحقيق الانتصار على حساب ليستر سيتي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1 وذلك بعد احتكام الطرفين للعب الوقت الإضافي.



افتتح ألفارو موراتا التسجيل في المباراة لصالح فريقه تشيلسي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ويعد هدفه هو الأول له في هذا العام بعد مرور 3 أشهر.وتعادل النجم الإنجليزي جايمي فاردي بعد عرضية من رياض محرز تسببت في ارتباك تشيلسي ليجدها فاردي الذي سدد كرة غالطها الحارس كاباييرو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وانتهى اللقاء بهذه النتيجة ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي والذي افتتح فيه بيدرو التسجيل في الدقيقة 103 من عمر الشوط الإضافي الأول عن طريق رأسية مميزة.وحاول ليستر سيتي التعادل في الشوط الإضافي الثاني ولكن استبسال عناصر تشيلسي الدفاعية حال دون تعديلهم للنتيجة ليصعد البلوز لنصف نهائي البطولة.وستجرى قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد قليل بعد ضمان تأهل كل من تشيلسي، ساوثامبتون الذي تأهل مبكراً اليوم على حساب فريق ويجان أتلتيك بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة، مانشستر يونايتد الذي فاز على برايتون بثنائية نظيفة بالأمس وتوتنهام الذي فاز على جساب سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة وتعتبر هذه البطولة هي الملاذ الأخير لهذه الفرق التي لم تعد منافساً على أي لقب آخر.