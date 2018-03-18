روما يبتعد عن إنتر ميلان وفوز قاتل لفيورنتينا في الدوري الإيطالي

صعد فيورنتينا بهذا الفوز إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة

حقق نادي روما فوزاً هاماً بنتيجة هدفين نظيفين على حساب مضيفه كروتوني بالجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.وصد لاعبو روما أو مفاجآت يمكن أن تحدث خصوصاً بعد فوز ملاحقه إنتر ميلان على سامبدوريا بخماسية نظيفة قبل بداية لقاء ذئاب العاصمة.

وسجل روما أهدافه في شوطى اللقاء، حيث نجح الإيطالي ستيفان الشعراوي مهاجم ذئاب العاصمة في افتتاح التسجيل لصالح روما في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.وأضاف نيانجولان الهدف الثاني لصالح روما في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر الشوط الثاني، ليقتل المباراة تماماً لصالح روما.وفشل نادي كروتوني تقديم اى شئ يذكر على ملعبه ووسط جماهير أمام روما لينتهي اللقاء بثنائية مظيفة لصالح ذئاب العاصمة.وبهذا الفوز حافظ روما على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة متفوقاً على إنتر ميلان صاحب المركز الرابع 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفي المقابل خطف فيورنتنيا فوزاً قاتلاً على حساب مضيفه تورينو في نفس الجولة بالدوري الإيطالي.وجاءت الأهداف في الشوط الثاني، حيث وتقدم الفيولا بهدف عن طريق لاعبه جوردان فيرتوت في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أندريا بيلوتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.وفي الوقت الذي انتظر الجميع نهاية المباراة بالتعادل، قرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فيورنتينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بضل الضائع، ليحولها كيلير ثيرو في الشباك معلناً فوز فيورنتينا باللقاء.وصعد فيورنتينا بهذا الفوز إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة.