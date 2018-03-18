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رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-18 23:50:43

افتتح كريستيانو رونالدو نتيجة المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة ، بعد عرضية أرضية من توني كروس لداخل منطقة الجزاء في اتجاه صاروخ ماديرا الذي سددها على يسار الحارس ياسين بونو والذي فشل في التصدي لها 

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 تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز جديد في الدوري الإسباني ، بفوزه على جيرونا بنتيجة 6/3 ، في المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو بيرنابيو ، برسم الجولة 29 من مسابقة الليجا الإسبانية .

 


وافتتح كريستيانو رونالدو نتيجة المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة ، بعد عرضية أرضية من توني كروس لداخل منطقة الجزاء في اتجاه صاروخ ماديرا الذي سددها على يسار الحارس ياسين بونو والذي فشل في التصدي لها .وفي الدقيقة 29 تمكن كريستيان ستواني من تعديل النتيجة بعد تلقيه عرضية متقنة مستغلاً غيابه عن أنظار مدافعي ريال مدريد ، والذين تركوا المهاجم الأوروجوياني وحيداً بدون أي رقيب أو حسيب .وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 47 ، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة والمتعددة في عمق دفاع جيرونا ، لتنتهي بتمريرة رائعة من كريم بنزيما لداخل المنطقة إلى رونالدو المنطلق ، الذي سددها تسديدة قوية على يسار الحارس المغربي .

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد عرضية أرضية من كريم بنزيما وصلت لرونالدو داخل منطقة الجزاء ، وقام البرتغالي بتمرير الكرة لزميله الإسباني الذي وضعها في الشباك .أما الهدف الرابع ، فقد جاء في الدقيقة 64 بعد انطلاقة رائعة من أسينسيو من داخل يمين المنطقة الذي مرر الكرة إلى بنزيما الذي سددها في اتجاه المرمى ، قبل أن يتصدى لها حارس جيرونا لترتد أمام رونالدو الذي أركنها في الشباك .

وقلص كريستيان ستواني النتيجة في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق بورخا جارسيا ، ليسكنها مهاجم جيرونا في شباك نافاس .وسجل جاريث بيل الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 68 ، قبل أن يسجل خوانبي لوبيز الهدف الثالث لصالح جيرونا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء .واختتم رونالدو مهرجان الأهداف في الدقيقة 91 ، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة ليرتقي النادي الملكي إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة ، ويتوقف رصيد جيرونا عند النقطة 43 في المركز السابع .

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
29
23
6
0
74
13
61
75
2
أتلتيكو مدريد
29
19
7
3
49
14
35
64
3
فالنسيا
29
18
5
6
57
31
26
59
4
ريال مدريد
28
17
6
5
67
30
37
57
5
فياريال
29
14
5
10
40
33
7
47
6
إشبيلية
29
14
3
12
37
44
-7
45
7
جيرونا
28
12
7
9
40
36
4
43
8
ريال بيتيس
29
13
4
12
49
53
-4
43
9
خيتافي
29
10
9
10
35
27
8
39
10
سيلتا فيجو
29
11
6
12
45
42
3
39
11
إيبار
29
11
6
12
36
43
-7
39
12
ليجانيس
29
10
6
13
25
35
-10
36
13
أتلتيك بيلباو
29
8
11
10
29
33
-4
35
14
إسبانيول
29
8
11
10
26
37
-11
35
15
ريال سوسيداد
29
9
6
14
51
52
-1
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
10
1
18
26
45
-19
31
17
ليفانتي
29
5
12
12
25
43
-18
27
18
لاس بالماس
29
5
6
18
21
58
-37
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
4
8
17
26
60
-34
20
20
مالاجا
29
3
5
21
16
45
-29
14
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
29
74 - 13
75
2
أتلتيكو مدريد
29
49 - 14
64
3
فالنسيا
29
57 - 31
59
4
ريال مدريد
28
67 - 30
57
5
فياريال
29
40 - 33
47
6
إشبيلية
29
37 - 44
45
7
جيرونا
28
40 - 36
43
8
ريال بيتيس
29
49 - 53
43
9
خيتافي
29
35 - 27
39
10
سيلتا فيجو
29
45 - 42
39
11
إيبار
29
36 - 43
39
12
ليجانيس
29
25 - 35
36
13
أتلتيك بيلباو
29
29 - 33
35
14
إسبانيول
29
26 - 37
35
15
ريال سوسيداد
29
51 - 52
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
26 - 45
31
17
ليفانتي
29
25 - 43
27
18
لاس بالماس
29
21 - 58
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
26 - 60
20
20
مالاجا
29
16 - 45
14
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (30) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
إسبانيول
[-]
ديبورتيفو الافيس
01.04.2018 12:00
ليجانيس
[-]
فالنسيا
01.04.2018 16:15
إيبار
[-]
ريال سوسيداد
01.04.2018 18:30
مالجا
[-]
فياريال
01.04.2018 18:30
اتلتكو مدريد
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
01.04.2018 20:45
خيتافي
[-]
ريال بيتيس
02.04.2018 21:00
جيرونا
[-]
ليفانتي
31.03.2018 13:00
اتلتكو بلباو
[-]
سيلتا فيغو
31.03.2018 16:15
لاس بالماس
[-]
ريال مدريد
31.03.2018 18:30
إشبيلية
[-]
برشلونة
31.03.2018 20:45
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