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استاد الدوحة بحلته الجديدة باستثمار 11 مليون شيكل من بلدية سخنين

كتب: من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نُشر: 2018-03-19 00:16:26

شكر رئيس البلدية السيد مازن غنايم كل من كان له دور باعادة افتتاح استاد الدوحة من جديد

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افتتح استاد الدوحة في مدينة سخنين من جديد بحلته الجديدة والمميزة وذلك بعد أن استثمرت بلدية سخنين اكثر من 11 مليون شيكل من اجل تطويره وتجديده.


وقد تم بناء ثلاثة ابراج للتصوير التلفزيوني بالاضافة الى نصب شاشة الكترونية عملاقة ومد شبكة لصرف المياة تحت مسطح العشب الاخضر ونصب كاميرات مراقبة جديدة بالاضافة الى تغطية المدرج الغربي من الاستاد. بالاضافة لذلك تم ترميم كافة المراحيض لراحة الجمهور وتغيير كراسي الاستاد بمقاعد جديدة وترميم غرف الملابس على الطراز الحديث وتزويدها بكافة المستلزمات وتركيب منظومة لمكبرات الصوت متطورة.

وقد استضاف فريق اتحاد ابناء سخنين اول مباراة له هذا الموسم في الاستاد المتجدد فريق النادي الرياضي اشدود وحقق اول فوز له على استاد الدوحة مع انطلاق مباريات البلي اوف السفلي. وقد تم تكريم المقاول المسؤول عن ترميم الاستاد فوزي شحادة من قبل رئيس بلدية سخنين السيد مازن غنايم . بالاضافة لذلك تم تكريم الدكتور احمد الطيبي على جهوده بتجنيد الميزانيات على مدار سنوات..وشكر رئيس البلدية السيد مازن غنايم كل من كان له دور باعادة افتتاح استاد الدوحة من جديد.

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