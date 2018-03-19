شباب اللد يكتسب قدرات أنس دبور وأور هاك ضد مكابي هرتسليا



اللاعب انس دبوّر

يكتسب فريق هبوعيل شباب اللد قدرات لاعبيه أنس دبور وأور هاك في مباراته البيتية أمام فريق مكابي هرتسليا، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة على استاد اللد ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. وقد جمع كل منهما خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابهما عن مباراة للداويين، حيث قضيا ابعادهما في مباراته الخارجية أمام فريق بيتار تل أبيب – الرملة. وهذه هي المباراة البيتية الأولى للد بعد مباراتين خارجيتين. وبعد تلاشي آماله باللعب في البلي أوف العلوي، فان الفريق اللداوي يواصل محاولاته للابتعاد عن مرتبة اختبارات البقاء، عدا عن بقائه بعيدا عن الخط الأحمر.