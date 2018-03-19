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بكر علاء نداف.. موهبة واعدة في مدرسة كرة القدم النصراوية

كتب: من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نُشر: 2018-03-19 00:24:26

 

بكر علاء ندّاف مع النجم احمد عابد 

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يعد اللاعب الشاب بكر علاء نداف (10 سنوات) من المواهب الواعدة في مدرسة جمعية الشبان المسيحية (ymca) لكرة القدم، تحت اشراف المدرب علاء صايغ.

وقال عنه علاء صايغ:"بكر لاعب موهوب صاحب قدرات فنية عالية ولياقة بدنية عالية، حيث يتمتع بسرعة فائقة وصاحب تسديدات قوية، عدا عن أنه يتألق في الروح القتالية". وأشار علاء صايغ الى أن بكر نداف يلعب مع زملاء له في الصفين الخامس والسادس، رغم أنه يتعلم في الصف الرابع. ومن جانبه قال بكر نداف أنه يحاول تقليد اللاعبين العالميين، مثل ميسي ورونالدو، وعلى الصعيد المحلي مثله الأعلى مؤنس دبور وأحمد عابد، مشيدا بقدرات المدرب علاء صايغ في صقل وتطوير قدراته، وعلى دور والده في دعم مسيرته.


مع علاء صايغ


مع النجم مؤنس دبوّر

 

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