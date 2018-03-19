رونالدو يتجاوز محمد صلاح في سباق هدافي أوروبا

رونالدو انفجر مع بداية عام 2018 مسجلاً 18 هدف بالتمام والكمال في مختلف المسابقات ليعود لسباق صدارة الهدافين الخاص بأوروبا بقوة، وبعد رباعيته اليوم استطاع أن يخطف الصدارة من براثن محمد صلاح



نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل سوبر هاتريك في مباراة فريقه ريال مدريد على حساب جيرونا في الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة عريضة وهي 6-3.



رونالدو انفجر مع بداية عام 2018 مسجلاً 18 هدف بالتمام والكمال في مختلف المسابقات ليعود لسباق صدارة الهدافين الخاص بأوروبا بقوة، وبعد رباعيته اليوم استطاع أن يخطف الصدارة من براثن محمد صلاح.

وإليكم ترتيب الهدافين في أوروبا حالياً:

أولاً: كريستيانو رونالدو برصيد 37 هدف، 22 منهم في الليجا الإسبانية، 12 في دوري أبطال أوروبا، هدفين في كاس العالم للأندية وهدف في كأس السوبر الإسبانية.

ثانياً: محمد صلاح برصيد 36 هدف، 28 منهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ثالثاً: ليونيل ميسي برصيد 35 هدف، 25 منهم في الليجا.

رابعاً: هاري كين برصيد 35 هدف، 24 منهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خامساً: تشيرو إيموبلي برصيد 34 هدف.

وكان محمد صلاح قد سجل 4 أهداف في مباراة لليفربول أمام واتفورد ليخطف الصدارة من ميسي ولكن رونالدو رد على الثنائي برباعية في شباك جيرونا ليتصدر قائمة الهدافين في أوروبا.