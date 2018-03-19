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صحفية بريطانية: نيمار يطالب بزيادة راتبه وباريس سان جيرمان ينفي

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-19 01:29:05

يذكر أن نيمار يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وما زالت الشكوك تحوم حول قدرته على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

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 ادعت تقارير صحفية بريطانية أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان طالب إدارة النادي بزيادة راتبه السنوي لكي يبقى مع الفريق في الموسم المقبل.


نيمار

وارتبط نيمار بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وسط اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته، كما أكدت مصادر أخرى على إمكانية عودته لبرشلونة.

ونشرت صحيفة تايمز تقريراً صباح اليوم تؤكد فيه مطالبة نيمار إدارة النادي الباريسي بزيادة أجر السنوي بمقدار مليون جنيه إسترليني في كل موسم.وجاءت هذه الأخبار بعد سفر رئيس باريس سان جيرمان إلى البرازيل لكي يلتقي بنيمار بعد الشائعات التي أحاطت بمستقبله طوال الفترة الماضية.

في المقابل، نفى باريس سان جيرمان هذه الأنباء وأكد على أن نيمار لم يطالب أبداً بزيادة مرتبه السنوي، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية.وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه لم يجري أي حوار بين رئيس باريس سان جيرمان ونيمار أو والده بخصوص منحه راتب أعلى من الذي يتقاضاه الآن.يذكر أن نيمار يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وما زالت الشكوك تحوم حول قدرته على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

الدوري الفرنسي Ligue 1

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
باريس سان جريمان
31
27
2
2
95
21
74
83
2
موناكو
30
20
6
4
74
32
42
66
3
مارسيليا
30
17
8
5
61
37
24
59
4
ليون
30
16
9
5
62
36
26
57
5
رين
30
13
6
11
39
36
3
45
6
نانت
30
12
8
10
30
30
0
44
7
مونبلييه
30
9
15
6
28
25
3
42
8
نيس
30
12
6
12
40
43
-3
42
9
سانت إيتيان
30
10
9
11
33
44
-11
39
10
ديجون
30
10
8
12
43
57
-14
38
11
بوردو
30
10
7
13
33
39
-6
37
12
أنجيه
31
8
11
12
36
42
-6
35
13
كان
30
10
5
15
22
36
-14
35
14
جانجون
30
9
8
13
30
45
-15
35
15
ستراسبورغ
30
8
8
14
35
54
-19
32
16
اميان
30
8
7
15
25
34
-9
31
17
تولوز
30
7
9
14
29
41
-12
30
18
تروا
30
8
5
17
25
40
-15
29
19
ليل
30
7
7
16
29
48
-19
28
20
ميتز
30
5
6
19
27
56
-29
21
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
باريس سان جريمان
31
95 - 21
83
2
موناكو
30
74 - 32
66
3
مارسيليا
30
61 - 37
59
4
ليون
30
62 - 36
57
5
رين
30
39 - 36
45
6
نانت
30
30 - 30
44
7
مونبلييه
30
28 - 25
42
8
نيس
30
40 - 43
42
9
سانت إيتيان
30
33 - 44
39
10
ديجون
30
43 - 57
38
11
بوردو
30
33 - 39
37
12
أنجيه
31
36 - 42
35
13
كان
30
22 - 36
35
14
جانجون
30
30 - 45
35
15
ستراسبورغ
30
35 - 54
32
16
اميان
30
25 - 34
31
17
تولوز
30
29 - 41
30
18
تروا
30
25 - 40
29
19
ليل
30
29 - 48
28
20
ميتز
30
27 - 56
21
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (32) الدوري الفرنسي - Ligue 1

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